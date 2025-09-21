Atlético Tucumán derrota a un River Plate con suplentes en la liga argentina

Clever Ferreira y Leandro Díaz marcaron para el local; River reservó titulares pensando en la Libertadores y sigue segundo del Grupo B

BUENOS AIRES.- Atlético Tucumán se aprovechó de un River Plate que colocó en la cancha a jugadores que habitualmente son suplentes, y se impuso el sábado por 2-0 como local, para endilgarle al Millonario su primera derrota en el torneo Clausura de la liga argentina.

Clever Ferreira a los 12 minutos y Leandro Díaz a los 67, de penal, consiguieron los goles de un conjunto local que fue eficaz ante una formación riverplatense con escaso juego ofensivo.

River está segundo en el Grupo B con 18 puntos.

Marcelo Gallardo decidió preservar a los titulares habituales de su plantel para este cotejo de la novena fecha, como visitante en el estadio José Fierro.

River disputará su partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras en Sao Paulo el miércoles próximo. En la ida, el conjunto brasileño ganó 2-1 en el Monumental.

El equipo albiceleste dominó el primer cuarto de hora del cotejo. Allí logró la primera diferencia en el marcador. El paraguayo Clever Ferreira cabeceó en un saque de esquina para el 1-0 ante una mala salida del arquero Jeremías Ledesma.

En el resto del primer tiempo, los millonarios tuvieron mayor posesión, pero con escasas ocasiones. Matías Galarza contó con dos oportunidades a los 19 y 38 con dos remates desviados.

“Fue un partido duro. Entramos un poco desconcentrados. Son cosas para aprender y mejorar”, dijo Lautaro Rivero, defensor riverplatense.

El conjunto decano logró el segundo de penal tras una falta de Sebastián Boselli a Nicolás Laméndola. El capitán Díaz amplió la ventaja desde los 12 pasos.

“Sabíamos que lo teníamos que disputar de esta manera. Tácticamente estuvimos muy ordenados”, afirmó Adrián Sánchez, del conjunto local.

Sarmiento superó por 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia. Carlos Villalba a los 21 marcó el tanto de los verdes con un toque de primera en el área chica.

Unión e Independiente Rivadavia empataron 2-2 con dos goles en propia puerta. Uno para cada equipo. Mauro Pittón marcó en contra para el equipo azul a los 11. Igualó Cristian Tarragona para los rojiblancos a los 41 de penal. El visitante Iván Villalba convirtió en propia valla a los 53 para Unión. El empate definitivo fue obra de Alex Arce para Independiente a los 63.

El partido entre Tigre y Aldosivi en Victoria debió suspenderse a los 73 minutos por una lluvia persistente que impedía el desarrollo normal del juego. Los locales ganaban 2-0 con los tantos de Ignacio Russo y David Romero a los 11 y 36 respectivamente. El choque se completará este domingo.

El viernes, Deportivo Riestra venció por 1-0 a Gimnasia La Plata y se encuentra en el primer puesto del Grupo B con 19 unidades.

Racing, que se medirá a Vélez Sarsfield por los cuartos de Libertadores el martes próximo, derrotó a Huracán por 2-0 en el estadio Tomás Ducó el mismo viernes. Por su parte, los velezanos superaron por 2-1 a San Martín en San Juan.

Otro resultado: Lanús 2, Platense 1 (viernes).

Boca Juniors será local de Central Córdoba el domingo.

Próximos partidos: Independiente-San Lorenzo, Godoy Cruz-Instituto, Argentinos Juniors-Banfield, Rosario Central-Talleres (domingo); Estudiantes-Defensa y Justicia, Belgrano-Newell’s Old Boys (lunes).

Posiciones: zona A: Unión 16 puntos; Barracas 15; Boca, Central Córdoba, Banfield 13; Defensa, Estudiantes, Huracán 12; Racing 10; Newell’s, Belgrano, Tigre, Ind. Rivadavia 9; Argentinos 8; Aldosivi 3.

Zona B: Riestra 19 puntos; River, Vélez 18; Lanús 16; Atl. Tucumán, San Lorenzo, Sarmiento 12; R. Central 11; Gimnasia 10; Platense, San Martín; Instituto 9; Godoy Cruz 7; Talleres 6; Independiente 3.