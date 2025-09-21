Messi anota doblete y lidera triunfo de Inter Miami sobre D.C. United

El argentino llegó a 22 goles y 12 asistencias en la temporada, superando a Sam Surridge y manteniendo a Miami en playoff

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami, guiña un ojo tras anotar el tercer tanto de su equipo ante el DC United en un duelo de la MLS disputado el sábado 20 de septiembre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell)

FORT LAUDERDALE, Florida.- Lionel Messi contribuyó con una asistencia en la primera mitad antes de anotar dos tantos en la segunda para situarse como líder goleador de la MLS y llevar el sábado al Inter Miami a una victoria de 3-2 sobre D.C. United.

El crack argentino anotó el gol de la ventaja a los 66 minutos antes de asegurar el triunfo a los 85. Acumula 22 goles esta temporada, uno más que Sam Surridge del Nashville, en la carrera por el Botín de Oro de la liga.

El defensor Jordi Alba consiguió su décima asistencia en el primer gol de Messi y otro español, Sergio Busquets, sumó su séptima para el doblete.

El argentino Tadeo Allende, mediocampista que está en su primer año dentro de la MLS, anotó su octavo gol —con una asistencia de Messi— a los 35, y el Inter Miami se fue al descanso con una ventaja de 1-0. Fue la duodécima asistencia de Messi esta temporada, empatado en el cuarto lugar de la liga.

DC United empató a los 53 cuando Christian Benteke recibió un pase de Brandon Servania y anotó. Fue el noveno gol en la campaña para el ganador del Botín de Oro en 2024 y el 47mo de su carrera.

Servania igualó su mejor marca, al llegar a tres asistencias.

DC United se acercó a 3-2 en el séptimo minuto de descuento, con el segundo gol de Jacob Murrell esta temporada. Benteke y Rida Zouhir consiguieron su segunda asistencia.

Inter Miami, quinto en la Conferencia Este con 52 puntos, viajará para jugar contra el New York City FC, que es cuarto con 53, el miércoles en el Citi Field.

Miami ha disputado dos partidos menos.

NYCFC se clasifica con gol tico

El costarricense Alonso Martínez convirtió dos penales para que el New York City FC venciera 2-0 al Charlotte y asegurara un lugar en los playoffs.

NYCFC, que ganó apenas su segundo partido en ocho enfrentamientos con Charlotte, extendió su racha invicta a tres duelos. Llegó a 53 puntos, con los que ocupa provisionalmente el cuarto sitio de la Conferencia Este.

Charlotte le supera sólo por diferencia de goles. Había garantizado un lugar en los playoffs el fin de semana pasado, pero vio interrumpida su racha de nueve victorias consecutivas.

Desde que se permiten los empates en la MLS —donde antes se dirimían los partidos en shootouts—, la racha de triunfos de Charlotte era la más larga de la historia. Charlotte

Martínez abrió el marcador a los 11 minutos con un tiro cobrado al centro del arco de Kristijan Kahlina, quien se venció a su derecha.

El tico añadió otro a los 58, esta vez al ángulo superior derecho para su 17º gol de la temporada.

Otros partidos

El uruguayo Bruno Damiani anotó a los 71 minutos y ello bastó para que el Union de Filadelfia superara 1-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, mientras que el paraguayo Miguel Amirón anotó por el Atlanta United, que igualó 1-1 ante San Diego.

Además, Orlando superó 3-2 a Nashville.