Guardianes de Cleveland logran décima victoria consecutiva con doble blanqueada ante Mellizos

Steven Kwan impulsó cuatro carreras y Logan Allen lanzó ocho entradas, acercando a Cleveland a un juego del liderato divisional

El venezolano Gabriel Arias, de los Guardianes de Cleveland, festeja tras anotar ante los Mellizos de Minnesota, en el segundo juego de una doble cartelera realizada el sábado 20 de septiembre de 2025 (AP Foto/Mike Stewart)

MINNEAPOLIS.- Steven Kwan igualó su mejor cifra de la temporada con cuatro carreras producidas y los Guardianes de Cleveland hilaron su décimo triunfo, 8-0 ante los Mellizos de Minnesota, para barrer el sábado una doble cartelera sin tolerar anotación.

Ganadores de 15 de sus últimos 16 compromisos, los Guardianes se ubican a un juego de Detroit, líder de la División Central de la Liga Americana después de haber estado 11 encuentros atrás el 4 de septiembre. Los Tigres fueron derrotados 6-5 por Atlanta en la tarde.

Los Guardianes comenzaron el segundo duelo un juego detrás de Boston y Houston en la clasificación de comodines. Ganaron el primer juego 6-0, conectando cinco jonrones por primera vez desde el 10 de abril de 2021.

Limitado a un hit en cuatro entradas, Cleveland envió a diez bateadores al plato en la quinta.

Un sencillo de Kwan con un out impulsó al venezolano Brayan Rocchio y a Petey Halpin. Con dos outs, Kyle Manzardo y C.J. Kayfus conectaron sencillos impulsores, mientras que el venezolano Gabriel Arias sacudió un doble contra el muro entre el jardín derecho y el central.

Kwan añadió un sencillo de dos carreras en la octava.

Eso fue más que suficiente para Logan Allen (8-11), quien obtuvo su primera victoria desde el 29 de julio al dispersar cuatro hits y ponchar a siete en ocho capítulos, la labor más prolongada de su carrera.

Los abridores de los Guardianes no han permitido más de dos carreras limpias en 15 juegos consecutivos desde el 5 de septiembre, la racha más larga en la historia de la franquicia.

Bailey Ober (5-9) permitió seis carreras y ocho hits en cinco entradas por los Mellizos.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1 con una anotada, Ángel Martínez de 1-0. Los venezolanos Arias de 5-2 con una anotada y dos producidas, Rocchio de 3-1 con dos anotadas.

Primer juego

El dominicano Ramírez conectó un jonrón, con lo que aseguró su tercera temporada de 30-30 en su carrera y los Guardianes se impusieron por 6-0.

Bo Naylor bateó dos cuadrangulares, George Valera y Daniel Schneemann también aportaron vuelacercas. Ramírez pegó una línea al jardín derecho en la primera entrada.

Junto con sus 40 bases robadas, su 30mo cuadrangular le permitió a Ramírez alcanzar el 30-30 por tercera vez en su carrera, un récord para la franquicia.

Ryan (13-9) permitió cuatro carreras limpias en seis hits y ponchó a cinco en cinco entradas. Los cuatro jonrones fueron su mayor número de la temporada. En sus últimas seis aperturas, el lanzador estelar tiene un récord de 1-4, permitiendo 22 carreras limpias en 27 entradas.

Slade Cecconi (7-6) cumplió su tercera apertura consecutiva de calidad para Cleveland, permitiendo sólo dos hits en siete entradas en blanco. Ponchó a ocho.

Por los Guardianes, los dominicanos Martínez de 3-0, Ramírez de 4-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano Arias de 4-0.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 3-0.