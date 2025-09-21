Aeropuerto de Roma inaugura hotel para perros con lujos y exclusividades

Una perra llamada Zoe corre desde una de las habitaciones de Dog Relais, un hotel para perros en el aeropuerto internacional Fiumicino de Roma, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

FIUMICINO, Italia.- Los dueños de perros a menudo enfrentan un dilema antes de viajar: ¿dejar a su querida mascota con un cuidador o en una perrera? Ambos requieren bastante planificación y logística, lo cual puede ser estresante y consumir mucho tiempo para las familias con mascotas.

El aeropuerto internacional de Fiumicino en Roma intenta simplificar el proceso al abrir uno de los primeros hoteles en el mismo recinto de un importante aeropuerto europeo, siguiendo una iniciativa similar en Fráncfort. Los trabajadores de Dog Relais incluso recogen a los cachorros desde la terminal para que los viajeros puedan dirigirse directamente a su vuelo.

“Este proyecto se integra en una estrategia para ofrecer una experiencia muy inmersiva a los pasajeros. En este caso, brindamos servicios a los perros y a los dueños de los perros”, dijo Marilena Blasi, directora comercial de Aeroporti di Roma, la empresa que gestiona los dos aeropuertos de la capital italiana.

Las habitaciones básicas en el hotel para perros cuestan alrededor de 40 euros (47 dólares) y cuentan con suelos con control de temperatura y jardines privados. Los perros más tímidos o solitarios pueden ser colocados en cheniles en el borde de la instalación, donde interactúan con el personal en lugar de con otros perros en los cercados comunes de césped. Por la noche, se emite música ambiental con una frecuencia de tono bajo y suave —432 hercios— diseñada para relajar a través de los altavoces de las habitaciones.

Hay extras opcionales que van desde los servicios habituales de peluquería, baño y limpieza de dientes, hasta los más lujosos, como la aromaterapia con aromas de lavanda o menta para ayudar a inducir la calma, o crema de árnica aplicada en músculos y articulaciones doloridos.

Los dueños insatisfechos con las cámaras web estándar para vigilar a sus caninos desde lejos pueden optar por una habitación premium de 60 euros (alrededor de 70 dólares) equipada con una pantalla para videollamadas las 24 horas. Incluso pueden consentir a su mascota lanzando un premio a través de una aplicación conectada a un dispensador.

La instalación no sólo ofrece sus servicios a los viajeros, sino también a los dueños de perros que necesitan guardería.

Alessandra Morelli, que trabaja en recursos humanos para Aeroporti de Roma, suele dejar allí a su labrador retriever de color chocolate, que tiene dos años.

“Desde que he podido llevar a Nina a este hotel para perros, mi vida y el equilibrio entre mi vida personal y profesional han cambiado porque me permite disfrutar de mi jornada laboral y de mis viajes personales en total paz y tranquilidad”, comentó Morelli, de 47 años.

Dario Chiassarini, de 32 años, señaló que comenzó a llevar a su cachorro de rottweiler, Athena, a Dog Relais para entrenamiento, otro servicio que se ofrece, porque es limpio, bien organizado y su ubicación es fácilmente accesible. Y dice que planea registrar a su querida cachorra en el hotel cada vez que él y su novia necesiten viajar.

“Confiaremos en ellos sin vacilación y sin duda, tanto porque llegamos a conocer a las personas que trabajan aquí, lo cual para nosotros es esencial, como por el amor que tienen por los animales y la tranquilidad de saber a quién estamos confiando a Athena. Es ciertamente un servicio que, si lo necesitamos, utilizaremos”, dijo Chiassarini, quien trabaja en ventas de automóviles.

El hotel para perros ha demostrado ser popular hasta ahora. Las 40 habitaciones estuvieron ocupadas en agosto, cuando los italianos suelen toman sus vacaciones de verano y millones de pasajeros pasan por Fiumicino. La ocupación promedió casi dos tercios desde que abrió sus puertas en mayo, dijo Blasi.

El mismo mes en que se inauguró el hotel para perros, la autoridad de aviación comercial de Italia cambió las reglas para permitir que los perros grandes vuelen dentro de las cabinas de los aviones en vuelos nacionales, siempre que estén dentro de jaulas aseguradas. El primer vuelo de este tipo despegará el 23 de septiembre, según el ministro de Transporte, Matteo Salvini.

Salvini admite que, si bien muchos están contentos de tener a sus cachorros en el avión, otros pueden sentirse molestos. “Siempre tenemos que usar el buen juicio, pero (…) para mí es una fuente de orgullo, así como un paso adelante desde el punto de vista de la civilización”, dijo en una conferencia sobre mascotas el 16 de septiembre.