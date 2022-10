Toluca avanza a los cuartos de final tras golear a Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- No es que Toluca jugara mejor que el FC Juárez. Es más, los Bravos metieron tres pelotas al poste del rival.

Pero gana quién las mete. Los Diablos llegaron en tres ocasiones, metieron tres y con eso lograron clasificar a los cuartos de final donde enfrentará a Santos Laguna.

Triunfo de los choriceros 3-0 sobre los Bravos que ya habían cumplido con entrar a las finales vía repechaje, fueron por más y por méritos lo debieron conseguir, pero en el futbol vale la contundencia y los rojos la tuvieron con un alto porcentaje de efectividad esta tarde en el Nemesio Díez.

Toluca está en cuartos pero no con esto Ignacio Ambriz ha cumplido. Se la armó un equipo para estar entre los primeros cuatro, no lo logró, y ahora tiene la oportunidad de mostrar que está para otras alturas. El duelo ante los Guerreros será más que parejo, y los laguneros no perdonarán cómo lo hicieron los fronterizos.

Antes de que Camilo Sanvezzo (22′) abriera el marcador para Toluca, con un golazo lleno de técnica y potencia, Bravos había estrellados dos balones en los postes de Tiago Volpi, quién con espectacular atajada había salvado un posible gol más.

Y al iniciar el segundo tiempo, Carlos González rompió su maldición con el gol y a pase de Leo Fernández metió el que sepultaba las aspiraciones de la visita (47′).

El juego bajó de ritmo, pero Juárez en esporádicas llegadas seguía provocando peligro con otros dos balones a los postes y provocando más atajadas de Volpi.

Ya con los juarenses desfondados, llegó el mejor gol de la tarde en un contragolpe armado entre Daniel Álvarez que de taco asistió a Marcel Ruiz para meter el tercero y definitivo (90′).

Toluca está en cuartos, pero Ignacio Ambriz no puede darse como satisfecho. Este Toluca fue hecho para dar más, los rivales que le vienen no perdonarán cómo lo hizo Juárez.

Y los Bravos pueden darse por bien servidos. La inversión fue mucha y ha comenzado a dar frutos, si hay continuidad pueden haber más logros.