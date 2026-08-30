Todo listo para el regreso a clases: CREDE

Nuevo Laredo, Tam.- Todo se encuentra listo para el inicio del ciclo escolar en Nuevo Laredo, informó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), Joaquín Medina Ontiveros, quien señaló que los estudiantes regresarán a las aulas el 31 de agosto, mientras que el personal docente y directivo retomó actividades previamente.

“Ya estamos listos para iniciar el ciclo escolar. El arranque con nuestros alumnos aquí en Nuevo Laredo es el 31 de agosto, pero los maestros y las maestras regresan una semana antes, ya del 24 al 28 tuvimos un Consejo Técnico Escolar de manera intensiva en cada uno de los centros escolares”, explicó Medina Ontiveros.

Durante esta semana de trabajo previo al regreso de los estudiantes, docentes y directivos abordaron temas de interés nacional, además de establecer aspectos relacionados con la organización de la primera etapa del ciclo escolar.

El funcionario señaló que, donde corresponda, también se dará seguimiento a los casos de estudiantes que no realizaron oportunamente su proceso de inscripción.

En este sentido, el jefe del CREDE aclaró que para quienes realizaron su registro durante el periodo establecido en febrero, no es necesario volver a realizar la inscripción, ya que actualmente este trámite tiene carácter definitivo.

Para las familias que no realizaron la inscripción en febrero, Medina Ontiveros indicó que deberán buscar un plantel que todavía cuente con disponibilidad y efectuar el trámite correspondiente, con el propósito de garantizar que los menores tengan un espacio dentro del sistema educativo.