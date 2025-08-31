Tiroteo en Minneapolis reaviva el debate sobre el control de armas y la oración

En Estados Unidos, con una gran población religiosa y la mayor cantidad de tiroteos masivos en el mundo, también es un debate polarizado sobre el control de armas

Tim y Katharine Barr se arrodillan y oran en una ceremonia en la iglesia católica de la Anunciación tras el tiroteo ocurrido el miércoles en una escuela, el jueves 28 de agosto de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)

Pensamientos y oraciones.

La invocación aparece como una letanía después de cada tiroteo masivo, y la reacción es igualmente inevitable.

Como si la masacre de niños entre gritos y vidrieras rotas no fuera motivo suficiente de dolor, los líderes de opinión estadounidenses nuevamente se vieron envueltos esta semana en un debate sobre el papel de la oración tras un tiroteo masivo, esta vez en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis.

Aquellos que apoyan algunas restricciones legales sobre las armas, a menudo demócratas, dicen que los políticos republicanos que apelan a la oración tratan de desviar la atención de su propia inactividad en temas como las leyes de bandera roja o controles de antecedentes más estrictos para la compra de armas.

“No solo digan que se trata de pensamientos y oraciones en este momento. Estos niños estaban, literalmente, rezando”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una conferencia de prensa después del tiroteo, en el que un agresor mató a dos estudiantes de la Anunciación e hirió a otras 18 personas que asistían a misa.

Los críticos, especialmente de la derecha, criticaron al alcalde demócrata.

“Me sorprende que tantos políticos de izquierda ataquen la idea de la oración en respuesta a una tragedia”, publicó en X el vicepresidente republicano JD Vance, que profesa el catolicismo. “Literalmente nadie piensa que la oración es un sustituto de la acción. Rezamos porque nuestros corazones están rotos y creemos que Dios está escuchando”.

El debate no es solo sobre el poder de la oración. En Estados Unidos, con una gran población religiosa y la mayor cantidad de tiroteos masivos en el mundo, también es un debate polarizado sobre el control de armas.

En otras palabras, el episodio desató escaramuzas retóricas a lo largo de dos de las mayores líneas divisorias en las guerras culturales y políticas de Estados Unidos: Dios y las armas. (Eso ni siquiera tiene en cuenta el escrutinio sobre los motivos y la identidad de género del tirador, quien se suicidó después del ataque).

Las oraciones son buenas, pero “insuficientes”

Frey recurrió al principio de “Tikkun Olam” en su fe judía, que habla sobre reparar el mundo.

“El significado es que las oraciones son buenas, pero son insuficientes”, dijo Frey en CNN. “Solo es adecuado si puedes adjuntar una acción al trabajo. Y en este caso, sabemos cuáles son las soluciones. Han sido las mismas soluciones hace tres, cinco, quince años”.

Dijo que, si Vance apoyara la legislación para frenar la violencia armada, “tal vez no estaríamos teniendo una discusión”.

Fred Guttenberg, cuya hija fue una de las 17 personas asesinadas en el tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida, respondió con enojo a la publicación de Vance en X.

“No soy un político de izquierda. Soy el padre de Jaime, quien fue asesinada en el tiroteo de Parkland”, publicó Guttenberg en X. “ERES UN MISERABLE Y ESTÁS EQUIVOCADO. Me sorprende cómo políticos como tú se burlan y usan la idea de ‘pensamientos y oraciones’ para cubrir tu inacción pasada y futura y la realidad de que visito a mi hija, que tendrá 14 años para siempre, en el cementerio”.

Este ha sido un debate de larga duración. Después de un tiroteo masivo en California en 2015 que dejó 14 personas muertas, el New York Daily News publicó un titular en primera plana, “DIOS NO ESTÁ ARREGLANDO ESTO”, rodeado de tuits de políticos republicanos que ofrecían oraciones en respuesta. El periódico opinó que “los cobardes que realmente podrían acabar con la plaga de armas continúan escondiéndose detrás de frases vacías”.

Sentimientos similares se produjeron tras el reciente tiroteo en Minneapolis. “Estados Unidos reza, pero no actúa. La adoración a las armas nos está matando”, publicó en X la reverenda Jacqui Lewis, de la Iglesia Middle Collegiate en Nueva York.

Los republicanos, a su vez, han enmarcado la violencia masiva con armas en términos de una crisis de salud mental o, en casos como el ataque de la Anunciación, en crímenes de odio contra grupos religiosos, mientras enfatizan el derecho constitucional a “poseer y portar armas”.

El debate tras el ataque en Minneapolis se volvió rápida y contundentemente político.

Portavoces actuales y anteriores de la Casa Blanca también participaron.

Jen Psaki, quien fue portavoz del expresidente Joe Biden, afirmó en X: “La oración no es suficiente… La oración no trae de vuelta a estos niños”.

Karoline Leavitt, portavoz del presidente Donald Trump, replicó en una conferencia de prensa: “En un momento de duelo como este, cuando hermosos niños pequeños fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia, es completamente irrespetuoso ridiculizar el poder de la oración en este país, y es irrespetuoso para los millones de estadounidenses de fe”.

Hablando sin escucharse

John Fea, historiador de la política y religión estadounidense, dijo que los políticos han pedido oraciones durante mucho tiempo en crisis como la Guerra de Independencia y la Guerra Civil. La mayoría de las tradiciones religiosas dirían que “al menos las oraciones son apropiadas en una situación como esta”, señaló.

Pero ambos lados hablan sin escucharse sobre los próximos pasos.

Todos los que quieren leyes de armas más estrictas “ven la idea de pensamientos y oraciones como algo que no logra nada”, dijo Fea, miembro del Centro Lumen en Madison, Wisconsin.

Y seguramente, “un número importante de quienes ofrecen pensamientos y oraciones en estos momentos también se oponen al control de armas”, señaló.

No es que no quieran acciones, sino que “plantean preguntas sobre problemas espirituales en la cultura o problemas de salud mental que necesitan ser abordados”, dijo Fea. “Cualquier cosa, menos legislación sobre armas”.

Los dos principales partidos tienen un electorado marcadamente diferente en temas religiosos, lo que refleja la manera en que hablan sobre la oración. Los republicanos han obtenido un fuerte apoyo de evangélicos blancos y latinos conservadores y otros cristianos blancos; los demócratas tienen una coalición más diversa de grupos raciales y religiosos minoritarios y votantes seculares.

Católicos en ambos lados de la división

El papa León XIV se centró en lo espiritual en su respuesta, enviando “sentidas condolencias y la seguridad de cercanía espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo”.

Aunque el primer papa estadounidense no abordó el control de armas esta semana, pareció hacerlo en 2017, cuando era el menos conocido obispo Robert Prevost, según el sitio Substack Letters from Leo. Después de un tiroteo masivo en Las Vegas, una cuenta de Twitter a nombre de Prevost retuiteó la publicación de un senador que criticaba a sus colegas por no aprobar más controles de armas, diciendo que su “cobardía para actuar no puede ser blanqueada por pensamientos y oraciones”.

Los obispos católicos reflejan la división.

“Al tiempo que unimos nuestras oraciones con las de otros para que los heridos en cuerpo y espíritu sanen y que los niños asesinados sean recibidos en el cielo, también debemos clamar por acciones para prevenir incluso una tragedia más”, dijo el cardenal de Chicago Blase Cupich.

En un comunicado, pidió políticas de “sentido común” para limitar la disponibilidad de armas, lamentando que tales ideas “han sido en gran medida rechazadas en nombre de una libertad que no se encuentra en nuestra constitución”. También pidió restaurar la financiación para la salud mental.

El obispo Robert Barron calificó los comentarios del alcalde Frey como “necios”, en una entrevista con Fox News Digital que republicó en su página de Facebook, que cuenta con tres millones de seguidores. Barron es obispo de la diócesis de Winona-Rochester, Minnesota, pero tiene un alcance más amplio con su ministerio Word on Fire.

“Amigos, la oración no nos protege mágicamente del sufrimiento”, agregó Barron en su publicación. “En su esencia, la oración es elevar la mente y el corazón a Dios, lo cual es absolutamente apropiado en tiempos de profundo dolor”.

El arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Bernard Hebda, entre cuyos feligreses están los de la Anunciación, enfatizó al mismo tiempo la oración y la acción.

“Necesitamos poner fin a la violencia armada”, dijo.

“Nuestra comunidad está justamente indignada por actos de violencia tan horribles perpetrados contra los vulnerables e inocentes”, manifestó. “Son demasiado comunes. Si bien necesitamos comprometernos a trabajar para prevenir la recurrencia de tales tragedias, también debemos recordarnos que tenemos un Dios de paz y amor, y que es su amor lo que más necesitaremos mientras nos esforzamos por abrazar a aquellos que sufren tan profundamente”.