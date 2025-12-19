TikTok firma acuerdo para formar una nueva unidad en EU

El logotipo de TikTok en la parte alta de su edificio en Culver City, California, el 3 de diciembre de 2024. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo)

SAN FRANCISCO (AP) — TikTok firmó un acuerdo con tres grandes inversores —Oracle, Silver Lake y MGX— para formar una nueva empresa estadounidense de TikTok, lo que garantiza que la popular plataforma social de videos se mantenga en funcionamiento en Estados Unidos.

Se tiene previsto que el acuerdo se concrete el 22 de enero, según un memorando interno al que The Associated Press tuvo acceso. El director general de la compañía, Shou Zi Chew, afirmó en el memorando que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer su continua dedicación y su incansable trabajo. Sus esfuerzos nos permiten seguir operando al más alto nivel y garantizarán que TikTok continúe creciendo y prosperando en Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió Chew en el memorando a los empleados. “Con estos acuerdos en vigor, nuestro enfoque habrá de seguir donde siempre ha estado: firmemente centrado en satisfacer a nuestros usuarios, creadores, negocios y la comunidad global de TikTok”.

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos será propiedad en un 50% de un consorcio de nuevos inversores, que incluye a Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, con el 15% cada uno. Otro 30,1% será propiedad de afiliados de los inversionistas existentes de ByteDance, mientras que ByteDance conservará el 19,9%, según el memorando. El memorando no especificó quiénes son los otros inversores y tanto TikTok como la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

La empresa conjunta en Estados Unidos tendrá una nueva junta directiva integrada por siete miembros, la mayoría de ellos estadounidenses, de acuerdo con el memo. También estará sujeta a términos que “protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Los datos de los usuarios estadounidenses estarán almacenados localmente en un sistema gestionado por Oracle.

El algoritmo de TikTok —el ingrediente secreto detrás de su adictivo feed de videos— será reentrenado con datos de usuarios estadounidenses para “garantizar que el feed de contenido esté libre de manipulación externa”, según el memorando. La empresa conjunta también supervisará la moderación de contenido y las políticas dentro del país.

Funcionarios estadounidenses alegan que el algoritmo de ByteDance es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes podrían usarlo para moldear el contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

El algoritmo ha sido un tema central en el debate de seguridad sobre TikTok. China previamente sostenía que el algoritmo debía permanecer bajo control chino por ley. Pero la regulación estadounidense aprobada con apoyo bipartidista decía que cualquier desinversión de TikTok debe significar que la plataforma corte lazos con ByteDance, específicamente el algoritmo.

El acuerdo pone fin a varios años de incertidumbre sobre el destino de la popular plataforma en Estados Unidos. Después de que el Congreso aprobó —y el presidente Joe Biden promulgó— una ley para prohibir las operaciones de TikTok en Estados Unidos en caso de que no encontrara un nuevo propietario en lugar de la china ByteDance, la plataforma debía dejar de funcionar en enero de 2025. Y así fue durante varias horas. Pero en su primer día en el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras su gobierno intentaba llegar a un acuerdo para la venta de la compañía.

Después se firmaron otras tres órdenes ejecutivas mientras Trump continuaba extendiendo el plazo para un acuerdo sin una base legal clara. La segunda fue en abril, cuando funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un pacto para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense. Ese acuerdo se vino abajo cuando China dio marcha atrás luego del anuncio de aranceles por parte del gobierno de Trump. La tercera llegó en junio y una más en septiembre, la cual Trump dijo que permitiría que TikTok continuara operando en Estados Unidos de una manera que cumpla con las preocupaciones de seguridad nacional.

TikTok tiene más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Aproximadamente el 43% de los adultos estadounidenses menores de 30 años dicen que obtienen regularmente noticias de TikTok, más que de cualquier otra aplicación de redes sociales, incluyendo YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Centro de Investigación Pew publicado este año.