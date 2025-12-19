“Sinners”, “Wicked: For Good” y “KPop Demon Hunters” avanzan en nominaciones al Oscar

Las listas se reducirán a cinco cuando se anuncien las nominaciones finales el 22 de enero

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners". (Warner Bros. Pictures via AP)

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners". (Warner Bros. Pictures via AP)

El thriller vampírico con tintes de blues de Ryan Coogler, “Sinners” (“Pecadores”), el musical de la gran pantalla “Wicked: For Good” (“Wicked: Para siempre”) y el fenómeno de Netflix “KPop Demon Hunters” están un paso más cerca de una nominación al Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó el martes las listas preliminares para 12 categorías, incluyendo mejor canción, banda sonora, película internacional y documental, cinematografía y el nuevo premio de este año, casting.

“Sinners” y “Wicked: For Good” recibieron la mayor cantidad de menciones en las listas preliminares con ocho cada una, incluyendo maquillaje y peluquería, sonido, efectos visuales, banda sonora, casting y cinematografía. Ambas tienen también dos canciones originales en la lista. Para “Wicked” son “The Girl in the Bubble” y “No Place Like Home” de Stephen Schwartz. Para “Sinners”, son “Last Time (I Seen the Sun)” de Ludwig Göransson, Miles Caton y Alice Smith, y “I Lied to You” de Göransson y Raphael Saadiq.

La canción “Golden” de “KPop Demon Hunters”, de EJAE y Mark Sonnenblick, fue otra de las preseleccionadas junto a creaciones de otros artistas notables como: Nick Cave y Bryce Dessner por “Train Dreams” de la película homónima titulada “Sueños de trenes” en español; John Mayer, Ed Sheeran y Blake Slatkin por la canción “Drive” de “F1”; Sara Bareilles, Brandi Carlile y Andrea Gibson por “Salt Then Sour Then Sweet” de “Come See Me In the Good Light” (“Abrázame en la luz”); y Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson y Andrew Wyatt por “Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash” (“Avatar: Fuego y cenizas”). Diane Warren también podría estar en camino a su 17ª nominación con “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”.

Una de las categorías de listas preliminares de mayor perfil es la de mejor película internacional, donde se nombraron 15 películas, incluyendo “Sentimental Value” (“Valor sentimental”) de Noruega, “Belén” de Argentina, “Sirât” de España, “Eojjeolsuga eobsda” (“No Other Choice”) de Corea del Sur, “O Agente Secreto” (“El agente secreto”) de Brasil, “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”) de Francia, “Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”) de Túnez, “In die Sonne schauen” (“Sound of Falling) de Alemania y “Mamlaket al-qasab” (“Reino del carnicero”) de Irak.

Entre los documentales notables de los 15 se incluyen “My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow”, “The Perfect Neighbor”, “The Alabama Solution”, “Come See Me in the Good Light”, “Cover-Up” y “2000 Meters to Andriivka” de Mstyslav Chernov, una coproducción entre The Associated Press y PBS Frontline.

El nuevo premio de los Oscar para casting preseleccionó diez películas que competirán por los cinco puestos de nominación: “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme” (“Marty supremo”), “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), “O Agente Secreto”, “Sentimental Value”, “Sinners”, “Sirāt”, “Weapons” y “Wicked: For Good”. Notablemente, “Jay Kelly” y “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” (“Puñales por la espalda 3”) no entraron en la lista.

Los compositores que podrían conseguir una nominación a mejor banda sonora incluyen a Göransson (“Sinners”), Jonny Greenwood (“One Battle After Another”), Max Richter (“Hamnet”), Alexandre Desplat (“Frankenstein”) y Kangding Ray (“Sirāt”).

En su mayoría, las listas preliminares son determinadas por miembros en sus respectivas categorías, aunque los detalles varían de una rama a otra: algunas tienen comités, otras tienen requisitos mínimos de visualización.

Como la mayoría de las listas preliminares están en categorías técnicas que celebran oficios como el sonido y los efectos visuales, también hay películas que no son necesariamente las más obvias contendientes al Oscar, como “The Alto Knights” (“The Alto Knights: Mafia y poder”), preseleccionada en peluquería y maquillaje, así como la ampliamente criticada “Tron: Ares” y “The Electric State” (“Estado eléctrico”), ambas preseleccionadas para efectos visuales. “Tron: Ares” también está considerada para banda sonora y canción con “As Alive As You Need Me To Be” de Nine Inch Nails.

Las listas se reducirán a cinco cuando se anuncien las nominaciones finales el 22 de enero. La 98ª edición de los Oscar, presentada por Conan O’Brien, se transmitirá en vivo por ABC el 15 de marzo a las siete de la tarde ET.