Trump suspende programa de lotería de “green cards”

Personas se reúnen afuera de un almacén donde se encontró muerto a un sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire. (Foto AP/Reba Saldanha)

El presidente estadounidense Donald Trump suspendió el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente con que ingresó a Estados Unidos el sospechoso de los tiroteos en la Universidad Brown y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en la plataforma social X que, bajo la dirección de Trump, está ordenando a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que pausen el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente conocidas como “green cards”.

“Este individuo atroz nunca debió haber ingresado a nuestro país”, expresó sobre el sospechoso, el ciudadano portugués Claudio Neves Valente.

Neves Valente, de 48 años, es sospechoso de cometer el tiroteo en la Universidad Brown en que murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos, y del asesinato de un profesor del MIT. Fue hallado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.

Neves Valente había estudiado en Brown con una visa de estudiante a partir del año 2000, según una declaración jurada de un detective de la policía de Providence. En 2017, se le otorgó una visa de inmigrante por diversidad y meses después obtuvo el estatus de residente permanente legal, según la declaración jurada. De momento no queda claro dónde estuvo en el periodo entre el que se ausentó de la escuela bajo licencia en 2001 y obtuvo la visa en 2017.

El programa de visas por diversidad ofrece hasta 50.000 “green cards” cada año mediante un sorteo a personas de países poco representados en Estados Unidos, muchos de ellos en África. La lotería fue creada por el Congreso, y es casi seguro que la medida se enfrente a desafíos legales.

Casi 20 millones de personas solicitaron la lotería de visas de 2025, con más de 131.000 seleccionados al incluir a los cónyuges de los beneficiarios. Después de ganar, deben someterse a un proceso de verificación para ser admitidos en Estados Unidos. Los ciudadanos portugueses recibieron apenas 38 plazas.

Los ganadores de la lotería son invitados a solicitar una tarjeta de residencia permanente para inmigrantes. Son entrevistados en consulados y están sujetos a los mismos requisitos y verificaciones que otros solicitantes de tales tarjetas, las cuales son un paso requerido para convertirse en un ciudadano naturalizado.

Trump se ha opuesto durante mucho tiempo a la lotería de visas por diversidad. El anuncio de Noem es el ejemplo más reciente de cómo aprovechar una tragedia para seguir adelante con los objetivos de política migratoria. Luego que un hombre afgano fuera identificado como el agresor en un ataque fatal contra miembros de la Guardia Nacional en noviembre, el gobierno de Trump impuso reglas estrictas contra la inmigración desde Afganistán y otros países.

Al tiempo que persigue la deportación masiva, Trump ha intentado limitar o eliminar vías para la inmigración legal. No se ha desanimado si están consagradas en la ley, como la lotería de visas por diversidad, o en la Constitución, como con el derecho a la ciudadanía para cualquier persona nacida en suelo estadounidense. La Corte Suprema acordó recientemente escuchar su desafío a la ciudadanía por nacimiento.