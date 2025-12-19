Seahawks remontan déficit de 16 puntos y sorprenden a Rams en tiempo extra para liderar división

Seattle tomó una ventaja de un juego en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional

Eric Saubert, de los Seahawks de Seattle, festeja una conversión de dos puntos en el tiempo extra del partido ante los Rams de Los Ángeles, el jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson)

SEATTLE (AP) — Sam Darnold conectó un envío con Jaxon Smith-Njigba para un touchdown en el tiempo extra, luego encontró a Eric Saubert completamente desmarcado para la conversión de dos puntos, y los Seahawks de Seattle remontaron un déficit de 16 unidades en el último cuarto para sorprender a los Rams de Los Ángeles, a quienes superaron el jueves por 38-37 en tiempo extra.

Así, Seattle tomó una ventaja de un juego en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Los Seahawks lograron tres de tres en conversiones de dos puntos, ninguna más complicada que la que empató el duelo a 30 en el último cuarto. El pase desviado de Darnold con destino a Zach Charbonnet se macró originalmente como incompleto, pero después de una revisión del video se determinó que era un envío hacia atrás.

Charbonnet, quien había recogido casualmente el balón suelto en la zona de anotación, fue acreditado con los dos puntos.

Los Rams tuvieron el balón primero en tiempo extra y Matthew Stafford completó un envío con Puka Nacua, quien entró sin ser tocado en la zona de anotación para un touchdown de 41 yardas que puso el marcador 37-30. Nacua terminó con 12 recepciones para 225 yardas y dos touchdowns, mientras que Stafford contabilizó 457 yardas por pase —la tercera mayor cantidad de su carrera— y tres anotaciones.

La ofensiva de los Rams totalizó 581 yardas sin pérdidas de balón.

No obstante, los Seahawks lograron frenar a sus reivales en momentos importantes del último cuarto que fueron cruciales para la remontada de Seattle. Los Rams tuvieron cuatro despejes y un gol de campo fallido en sus últimas cinco posesiones del tiempo regular.

Seattle (12-3) aseguró un lugar en los playoffs y se posicionó para el primer puesto en la Conferencia Nacional. Los Ángeles (11-4) comenzaría los playoffs de visita si no puede rebasar a los Seahawks en las últimas dos semanas de la temporada.