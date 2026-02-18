Tiene Nuevo Laredo título de concesión para nueva estación de radio: Jenaro Villamil

Gobierno de Tamaulipas y el SPR impulsan la producción y difusión de contenidos para radio

Ciudad de México.- El gobernador Américo Villarreal Anaya firmó este martes con el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez, el “Convenio Marco de Colaboración entre el SPR y el Gobierno de Tamaulipas”, cuyo objetivo es desarrollar proyectos conjuntos para el beneficio de las y los tamaulipecos.

En la sede del SPR, al sur de la capital, ambos funcionarios signaron el documento que incluye importantes compromisos y acciones en materia de radiodifusión y producción audiovisual para la generación de contenidos a favor de la sociedad tamaulipeca.

Añadió que es muy importante que las y los tamaulipecos estén debidamente informados. Dijo que, por ejemplo, su programa “Diálogos con Américo”, ya va por la séptima emisión. Al respecto, el gobernador de Tamaulipas y el titular del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano dieron a conocer que este programa que se transmite todos los domingos a las 18:00 horas, también se transmitirá por la red del SPR en Tamaulipas.

Y es que el convenio establece mecanismos de coordinación para el licenciamiento y compartición de contenidos radiofónicos y audiovisuales; coproducción y producción de contenidos; intercambio de infraestructura, equipos y herramientas tecnológicas; capacitación, asesorías e intercambio de experiencias técnicas, jurídicas y administrativas en el sector.

Por su parte, Jenaro Villamil explicó que la idea principal es unir esfuerzos entre entidades públicas. Este convenio -puntualizó-, le permite a Tamaulipas compartir infraestructura con el SPR y también “nosotros apoyar en la producción de contenidos de alta calidad para los tamaulipecos”.

“Eso nos conviene a ambas instituciones. Ya tenemos las tres estaciones. Ya estaba la de Altamira que cubre Tampico y Ciudad Madero. Construimos la de Ciudad Victoria, y ya está lista la de Reynosa. La novedad es que tenemos un título de concesión para cubrir Nuevo Laredo y estamos buscando un lugar para construir una nueva estación de radio. Con esto cubrimos la totalidad de la entidad”, añadió el funcionario.

Villamil Rodríguez precisó que este convenio permite aceptar apoyos, por parte de las autoridades locales, tales como terrenos donde se construyan nuevas estaciones que permitan una mayor cobertura radial y televisiva en todo el territorio tamaulipeco.

En su oportunidad, Ulises Brito Aguilar, director general del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas (SERTT) mencionó que se busca fortalecer la colaboración institucional, ampliar la cobertura y mejorar la producción y difusión de materiales culturales, educativos y de interés público en beneficio de la sociedad tamaulipeca.