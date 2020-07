Tiene la Canaco confianza

NUEVO LAREDO TAM.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), tiene confianza en que las medidas implementadas para disminuir contagios, rindan buenos resultados.

El solo hecho de regresar a la fase inicial, ya es un llamado importante a la población, por lo que se espera que el cierre de tiendas de conveniencia y supermercados durante el fin de semana, sea el inicio de una disminución de los contagios, comentó Alejandro Urbiola, presidente de Canaco Nuevo Laredo, ubicada en Obregón 2244 colonia Zaragoza.

“Además del cierre de los comercios no esenciales, durante sábado y domingo no se contará con el transporte público, esto con la finalidad de que las personas no salgan de sus domicilios, evitando así aglomeraciones en tiendas y centros comerciales”, añadió.

Son medidas importantes para evitar que se mantenga el crecimiento en los contagios de COVID-19, el comercio organizado espera que con estas acciones inicien un verdadero descenso en los mismos, concluyó.