Tiene colecta Drive Thru del “Juguetón 2025” exitosa participación

La solidaridad volvió a hacerse presente en Nuevo Laredo

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La solidaridad volvió a hacerse presente en Nuevo Laredo. Cientos de familias, asociaciones civiles, colegios de profesionistas, universidades y negocios locales se sumaron con entusiasmo a la gran colecta Drive Thru del “Juguetón 2025”, convocada por el Gobierno Municipal con el propósito de llevar alegría a niñas y niños en situación vulnerable.

 

Desde las primeras horas de la mañana, el módulo instalado en la entrada principal del Parque Viveros comenzó a recibir vehículos cargados de juguetes nuevos. En un ambiente completamente familiar, la música, las sonrisas y el espíritu navideño marcaron la jornada.

 

Durante más de cinco horas ininterrumpidas, personal municipal y voluntariado recibieron aportaciones sin pausa, logrando acumular miles de juguetes que en los próximos días serán distribuidos en colonias de la ciudad para llevar ilusión a quienes más lo necesitan.

 

La colecta tomó tintes de fiesta comunitaria; niños que entregaban juguetes para otros niños, grupos estudiantiles que llegaron en caravana, empresarios locales que se sumaron de manera generosa, e incluso asociaciones que aprovecharon para reunir sus propios donativos antes de entregarlos.

 

La respuesta ciudadana superó las expectativas y confirmó, una vez más, que la unión de la comunidad es el motor que impulsa las acciones solidarias en Nuevo Laredo.

 

Los juguetes recolectados serán entregados en diferentes puntos de la ciudad como parte de las actividades decembrinas, con el objetivo de que ningún niño se quede sin un detalle esta temporada.

