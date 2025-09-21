Tico Alonso Martínez coloca a NYCFC en playoffs, con triunfo que corta racha de Charlotte

NYCFC, que ganó apenas su segundo partido en ocho enfrentamientos con Charlotte, extendió su racha invicta a tres duelos

NUEVA YORK.- El costarricense Alonso Martínez convirtió dos penales para que el New York City FC venciera el sábado 2-0 al Charlotte y asegurara un lugar en los playoffs.

NYCFC, que ganó apenas su segundo partido en ocho enfrentamientos con Charlotte, extendió su racha invicta a tres duelos. Llegó a 53 puntos, con los que ocupa provisionalmente el cuarto sitio de la Conferencia Este.

Charlotte le supera sólo por diferencia de goles. Había garantizado un lugar en los playoffs el fin de semana pasado, pero vio interrumpida su racha de nueve victorias consecutivas.

Desde que se permiten los empates en la MLS —donde antes se dirimían los partidos en shootouts—, la racha de triunfos de Charlotte era la más larga de la historia. Charlotte

Martínez abrió el marcador a los 11 minutos con un tiro cobrado al centro del arco de Kristijan Kahlina, quien se venció a su derecha.

El tico añadió otro a los 58, esta vez al ángulo superior derecho para su 17º gol de la temporada.

En otros partidos, el uruguayo Bruno Damiani anotó a los 71 minutos y ello bastó para que el Union de Filadelfia superara 1-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, mientras que el paraguayo Miguel Amirón anotó por el Atlanta United, que igualó 1-1 ante San Diego.

Entre los encuentros previstos para la noche, resaltaba el del Inter Miami, que recibía al DC United.