Thauvin marca contra el club del que salió con polémica; Lens vence a Lille en la Ligue 1

PARÍS.- Florian Thauvin anotó contra el club al que dejó de manera controvertida y Lens goleó el sábado 3-0 a Lille para subir al cuarto lugar en la Ligue 1.

La victoria puso fin al inicio invicto de la temporada del Lille, que está en tercer lugar. Ello dejó al líder Paris Saint-Germain como el único equipo invicto.

Thauvin era un prometedor extremo de 20 años con buen olfato goleador en enero de 2013, cuando el Lille lo fichó, procedente del equipo corso Bastia. Fue enviado de regreso a préstamo al Bastia por el resto de esa temporada, pero ese verano sorprendió al Lille al presionar agresivamente para un traslado al Marsella.

La transferencia se completó sin que Thauvin jugara un solo partido para el Lille. Ello lo hizo extremadamente impopular entre sus aficionados.

El partido del sábado enfrentó a dos veteranos del equipo francés ganador de la Copa del Mundo de 2018: Thauvin y el delantero del Lille Olivier Giroud.

Después de que el delantero Wesley Saïd adelantó al Lens a los 28 minutos tras un córner rasante, Thauvin hizo el 2-0 cerca del descanso al aprovechar un pase largo de Saïd. Rayan Fofana añadió el tercer gol con un remate de corta distancia a los 52.

A pesar de que el Lille es un feroz rival del norte, los aficionados locales del Lens aplaudieron a Giroud en las postrimerías del encuentro, cuando fue sustituido.

El-Arabi salva al Nantes

Más temprano, el suplente Youssef El-Arabi anotó en el sexto minuto de descuento, y el Nantes rescató un empate 2-2 contra el Rennes, que se adelantó con goles en la primera mitad por parte del delantero Estéban Lepaul y del centrocampista Ludovic Blas.

El volante Junior Mwanga respondió por el Nantes a mitad del segundo tiempo, pero las oportunidades del equipo local parecían agotadas cuando Brice Samba detuvo el penal de Matthis Abline en el segundo minuto de la reposición..

Un mal despeje del Rennes llevó a un centro y El-Arabi, de 38 años, anotó su primer gol para el club, 14 años después de su último tanto en la Ligue 1 con el Caen.

Buena victoria del Brest

Ludovic Ajorque anotó temprano y luego proporcionó tres asistencias por el Brest, que vapuleó 4-1 a Niza.

El extremo Romain del Castillo , el defensor Joris Chotard y el delantero Rémy Labeau-Lascary consiguieron los otros goles del Brest, mientras que el delantero nigeriano Terem Moffi anotó por el Niza.

El Marsella enfrenta a su acérrimo rival Paris Saint-Germain en el Stade Velodrome el domingo. Se pronostican fuertes lluvias y tormentas en la región durante la noche, lo que podría afectar el partido.