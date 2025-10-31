Thunder mantiene paso invicto con victoria ante Wizards y marca 6-0

Shai Gilgeous-Alexander brilló con 31 puntos en la contundente victoria de Oklahoma City, aunque el equipo lamentó el diagnóstico de cáncer del guardia Nikola Topic

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, dribla a Marvin Bagley III, de los Wizards de Washington, en el encuentro del jueves 30 de octubre de 2025 (AP Foto/Kyle Phillips)

OKLAHOMA CITY.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City mejoró a una foja de 6-0 al aplastar el jueves 127-108 a los Wizards de Washington.

El reserva Ajay Mitchell añadió 20 puntos por el Thunder. Convirtió sus seis tiros libres y ha estado perfecto en 19 intentos desde la línea esta temporada.

Isaiah Joe, quien se perdió los primeros cinco duelos de Oklahoma City por un golpe en una rodilla, anotó 20 puntos e hizo cinco triples para un equipo que llegó a esta noche último en la liga en proporción de triples atinados con un 28,6%.

Oklahoma City forzó 22 pérdidas de balón y sólo incurrió en seis. Cason Wallace lideró al Thunder con cuatro robos y Alex Caruso cometió tres.

CJ McCollum anotó 19 puntos y Bilal Coulibaly añadió 16 por Washington, que perdió su tercer partido consecutivo y cayó a 1-4.

A pesar de su récord perfecto, no todo está bien para el Thunder, campeón defensor de la NBA.

El gerente general de Oklahoma City, Sam Presti, anunció en la jornada que al guardia Nikola Topic se le había diagnosticado cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia.