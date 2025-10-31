Lamar Jackson vuelve con 4 pases de anotación y Ravens aplastan 28-6 a Dolphins

Jackson completó 18 de 23 pases en su primer duelo como titular desde la Semana 4 contra Kansas City

Lamar Jackson, quarterback de los Ravens de Baltimore, se dispone a lanzar un pase ante los Dolphins de Miami el jueves 30 de octubre de 2025 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Lamar Jackson lanzó para 204 yardas y cuatro touchdowns, sin mostrarse oxidado en su regreso tras una distensión de isquiotibiales, y los Ravens de Baltimore aplastaron el jueves 28-6 a los Dolphins de Miami.

Jackson completó 18 de 23 pases en su primer duelo como titular desde la Semana 4 contra Kansas City, y los Ravens (3-5) ganaron su segundo partido consecutivo en momentos en que esperan avanzar en la División Norte de la Conferencia Americana, que está muy reñida.

El ala cerrada Mark Andrews realizó dos recepciones de touchdown. Los otros pases de anotación de Jackson fueron para el ala cerrada Charlie Kolar y el receptor Rashod Bateman.

Derrick Henry corrió 119 yardas en 19 acarreos. Jackson acarreó el balón cinco veces para 14 yardas.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL conectó sus primeros nueve pases de la segunda mitad antes de finalmente fallar un envío profundo a DeAndre Hopkins en el último minuto del tercer cuarto. El encuentro ya estaba resuelto para entonces, y Jackson ya había lanzado su cuarto pase de anotación: de nueve yardas a Bateman que puso a Baltimore arriba 28-6.

Tua Tagovailoa, quien completó 25 de 40 pases para 261 yardas con una intercepción, llevó a los Dolphins 80 yardas por el campo al inicio del cuarto, en una prometedora serie que incluyó dos conversiones en cuarta oportunidad. Pero el receptor Malik Washington perdió el balón en la yarda diez, y los fanáticos de los Dolphins (2-7) comenzaron a salir en masa del Hard Rock Stadium con más de diez minutos restantes.

De’Von Achane efectuó 14 acarreos para 67 yardas. Jaylen Waddle atrapó seis pases para 82 yardas.