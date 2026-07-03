Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 mdd a organizaciones benéficas

Travis Kelce, izquierda, y Taylor Swift posan tras el partido por el campeonato de la AFC de la NFL contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Travis Kelce, izquierda, y Taylor Swift posan tras el partido por el campeonato de la AFC de la NFL contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a organizaciones benéficas esta semana, antes de su boda del viernes en el Madison Square Garden.

Las donaciones se repartieron entre 20 organizaciones benéficas locales y nacionales, según la publicista de Swift, y muchas están ubicadas en zonas con las que la pareja tiene fuertes vínculos. El anuncio no incluyó ninguna mención de la boda de Swift y Kelce, pero un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre los planes de seguridad le dijo a AP que la boda se celebrará el viernes, con una cena de ensayo más pequeña la noche del jueves.

Nueve de las organizaciones seleccionadas tienen sede en Nueva York, desde el Food Bank For NYC y City Harvest hasta Musical Mentors, una organización sin fines de lucro que conecta a profesores de música con estudiantes necesitados.

No se reveló cuánto recibió cada organización benéfica.

Otras organizaciones reflejaron lugares que Swift y Kelce también han considerado su hogar, incluido el Rhode Island Community Food Bank, donde Swift posee una finca en Watch Hill, y el Children’s Mercy Hospital en Kansas City, Missouri, donde Kelce juega como ala cerrada para los Chiefs de Kansas City.

Un puñado de grupos nacionales también recibió dinero: Imagination Library de Dolly Parton, un programa de entrega de libros encabezado por la leyenda de la música; la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals para la protección de los derechos de los animales y Feeding America contra el hambre.

Las cuantiosas donaciones antes de la boda de Swift y Kelce recuerdan los aportes benéficos que la pareja ha hecho en el pasado. Swift, quien es multimillonaria, entregó millones a bancos de alimentos antes de las paradas de su gira Eras Tour, mientras que los Chiefs han reconocido a Kelce por ganar “desafíos benéficos” y por operar su propia organización sin fines de lucro.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023, cautivando a millones en todo el mundo. Su relación ha quedado documentada en innumerables imágenes de Swift celebrando en partidos de los Chiefs y en videos de fans en los que se veía a Kelce bailando al ritmo de la gira de conciertos Eras de Swift mientras recorría el mundo. En 2025, anunciaron su compromiso con el pie de foto “tu profesora de inglés y tu profesor de deportes se van a casar”, pero han guardado silencio sobre los detalles de la boda.

Aun así, el revuelo se ha mantenido alto en torno al MSG de Nueva York, con múltiples camiones y equipos entrando y saliendo para entregar materiales para lo que se espera sea un evento elaborado.