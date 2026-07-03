Omar Camacho da el salto al rap en “Nunca voy a morir”

En el que fusiona música regional mexicana con hip hop y tiene como invitados a Víctor Mendivil, Óscar Maydon y Santa Fe Klan

Esta imagen de portada del álbum proporcionada por Rico o Muerto muestra "Nunca Voy a Morir" de Omar Camacho. (Rico o Muerto via AP)

Esta imagen de portada del álbum proporcionada por Rico o Muerto muestra "Nunca Voy a Morir" de Omar Camacho. (Rico o Muerto via AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Omar Camacho tenía un motivo muy grande para poner en pausa sus estudios de preparatoria, o dos, si se toma en cuenta que no le gustaba levantarse para las clases a primera hora de la mañana.

El principal era lanzar su álbum debut y dedicarse de lleno a la música, así surgió “Nunca voy a morir”, en el que fusiona música regional mexicana con hip hop y tiene como invitados a Víctor Mendivil, Óscar Maydon y Santa Fe Klan.

Camacho nació en Chula Vista, California, y creció en Tijuana, actualmente vive en Sinaloa, México. Se hizo famoso en internet cantando corridos y subiendo sus videos. Pronto llamó la atención de Óscar Maydon quien lo firmó para su sello Rico o Muerto.

“Me fui directo a hacer música”, dijo Camacho, quien actualmente tiene 19 años, en una entrevista por videollamada. “Mis papás no me dejaban salirme de la prepa. Yo siempre les decía ‘oye, déjame salirme porque ya, ya estoy bien, ya no me quiero despertar temprano’, pero no me dejaban, hasta que ya se hizo un poco más real”.

Ahora si madruga es para salir a dar conciertos, componer o grabar algún video musical como el de la canción titular de su álbum. Las dudas de sus papás eran naturales, en su familia no había habido un músico antes, aunque sí muchos adeptos como su papá y algunas tías que cantaban en casa.

Al crecer entre Estados Unidos y México, ambos países influyeron en los géneros que más le gustan como los corridos mexicanos modernos y el hip hop de raperos estadounidenses como 6ix9ine y XXXTentacion así como mexicanos como Cartel de Santa y Santa Fe Klan.

Para su álbum decidió dar el salto de los corridos a abrir su faceta como rapero, aunque sin dejar de lado elementos de la música mexicana en sus temas.

Las canciones de “Nunca voy a morir” surgieron en varios campamentos de composición. Camacho dice que logró hacer hasta tres temas por día y llegó a tener 40 temas. Luego vino la parte difícil de elegir las que más le gustaran y buscar colaboradores.

El primer tema que le abrió camino fue “2+2” con Victor Mendivil, por eso está incluida en el álbum junto con 4×4 en la que nuevamente es invitado Mendivil junto con Angel Almaguer y $HUPE.

“Colaborar con Víctor Mendivil era un sueño para mí, gracias a Dios se cumplió”, dijo Camacho. “Salió la hermosa canción de ‘2+2’ y se la enseñé y le gustó y solito decidió grabarla. Y la de la ‘4×4’ fue igual, le gustó y la grabó”.

Otro que se sumó a su proyecto sin pensarlo dos veces fue Santa Fe Klan con quien interpreta “Atrévete” y “Biggie di Bong”.

“Nos invitó a su casa ahí en Guadalajara”, apuntó. “Tiene una forma muy diferente de grabar a todos y está muy pasado de lanza. O sea, se ve que de verdad le mete el amor a la música, que eso es lo que a mí me gusta transmitir en todas mis canciones”.

Maydon además de ser su mentor, es otro de los colaboradores del álbum, en su caso en la canción “La ciudad del sol”, algo que tomó por sorpresa a Camacho.

“Estaba dormido y me llegó una llamada y era Óscar”, señaló. “Me dijo ‘aquí tengo una rola que yo creo que te iría bien, me la imaginé con tu voz’. Me emocioné machín”.

El “bonus track” del álbum, “3AM” es otra de las canciones con invitados especiales, tiene a Jimmy Guzmán, Alemán y Gera MX. Camacho se dijo orgulloso de ser parte de la nueva generación de raperos mexicanos que están destacando.

“Yo quiero que mi música nunca muera”, señaló sobre el título del álbum. “Que mi música siempre esté y sea escuchada, así sea una persona en el mundo escuchándome”.

Por ahora puede estar seguro de que es más de una persona a través de los videos de TikTok que suben con sus temas.

“La neta (verdad) cuando veo que la gente empieza a agarrar canciones mías, pues se me hace muy chilo (genial) pues siento que me están demostrando que les gusta”, afirmó.

Camacho se presentará a finales de noviembre en el Coca-Cola Flow Fest, un festival masivo en el que se ha presentado en dos ocasiones como invitado de Mendivil, ahora le gustaría invitarlo a él a su debut oficial en el festival.

“La tercera es la vencida”, dijo Camacho, quien también planea una gira de conciertos de “Nunca voy a morir”.