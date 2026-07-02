Declara California el 17 de mayo como Día de Bruce Lee

El estado reconocerá cada año el legado del actor y artista marcial como símbolo de inclusión y diversidad cultural

Una figura de cartón del artista marcial Bruce Lee se exhibe en el Oracle Park antes de un partido de béisbol entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego en San Francisco, el 30 de julio de 2020. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo)

Una figura de cartón del artista marcial Bruce Lee se exhibe en el Oracle Park antes de un partido de béisbol entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego en San Francisco, el 30 de julio de 2020. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo)

SAN FRANCISCO.- El ícono de las artes marciales Bruce Lee, quien nació en San Francisco, será el primer chino-estadounidense en la historia de California en tener un día anual en su nombre.

El gobernador Gavin Newsom firmó una ley el martes por la tarde que designa oficialmente el 17 de mayo como el Día de Bruce Lee, según la oficina del asambleísta estatal Matt Haney, quien representa a San Francisco.

Después de pasar su infancia en Hong Kong. Lee regresó a San Francisco el 17 de mayo de 1959, cuando tenía 18 años.

La hija de Lee, Shannon, quien es directora general de la Fundación Bruce Lee, manifestó que el honor es un testimonio del legado perdurable de su padre como puente entre culturas.

“Desde jóvenes que encontraron confianza y posibilidades en su filosofía, hasta familias que por fin se vieron representadas en la pantalla, y atletas que aún recurren a sus enseñanzas sobre disciplina y fortaleza interior, su alcance es profundo”, comentó Shannon Lee en un comunicado.

Haney calificó a Bruce Lee como la personificación de lo mejor de California.

“En una época en la que los asiáticos-estadounidenses con demasiada frecuencia estaban ausentes de la pantalla o eran estereotipados, Bruce Lee ayudó a generaciones a verse representadas con fuerza y dignidad”, indicó en un comunicado.

La fundación y diversas organizaciones asiático-estadounidenses esperan que Lee sea celebrado cada año con actividades conmemorativas voluntarias en todo el estado, como exhibiciones culturales, eventos públicos y lecciones en las aulas.

Nacido en 1940 de padres chinos que estaban de gira con una ópera, Lee obtuvo la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. Unos meses después, la familia regresó a Hong Kong, donde Lee se convirtió en actor infantil y comenzó a aprender kung fu. Volvió a mudarse a Estados Unidos en 1959 y se matriculó en la Universidad de Washington, en Seattle, dos años después. Abandonó los estudios y se dedicó de lleno a practicar y enseñar artes marciales.

En la década de 1960, Lee encontró trabajo en Hollywood, notablemente como Kato en la serie de televisión “The Green Hornet”, pero los estudios querían que interpretara estereotipos racistas y le pagaban menos que a sus homólogos blancos.

Volvió a orientarse hacia Hong Kong y pronto se convirtió en una megaestrella de las películas de artes marciales, incluidas “The Big Boss” y “Fist of Fury”. Lee murió en 1973 a los 32 años tras una reacción alérgica a un analgésico.

El nombre y la imagen de Lee siguen siendo populares. Los fanáticos se reúnen en su cumpleaños. Un guion que escribió como propuesta para una serie de televisión inspiró el programa de HBO Max “Warrior”.