Barbershop Kazumi inaugura su nueva etapa

Y destaca por apoyar con cortes gratuitos a personas con discapacidad

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con más de 24 años de experiencia brindando servicios de barbería y estética, Barbershop Kazumi, ubicada en la colonia Colinas del Sur, celebró la tarde del miércoles la inauguración oficial de sus instalaciones, en un evento que reunió a familiares, amigos e invitados especiales.

Los padrinos de la inauguración fueron el presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, Lic. Jorge Miranda Niño, y el promotor deportivo y social Lic. Gustavo Quintana, quienes felicitaron a la propietaria Blanca Estela Salazar por su esfuerzo, perseverancia y compromiso con la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados de Barbershop Kazumi es su labor social, ya que ofrece cortes de cabello gratuitos para niñas, niños y personas con discapacidad, además de brindar servicio a domicilio para personas que se encuentran en cama o con dificultades para trasladarse.

Entre los servicios que ofrece el establecimiento se encuentran:

Cortes de cabello

Arreglo de barba

Diseño de cejas

Faciales

Alaciados

Cejas HD

Además, el negocio cuenta con tres barberos, lo que permite reducir considerablemente los tiempos de espera y ofrecer una atención más rápida y de calidad.

Barbershop Kazumi atiende en un horario de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los domingos brinda servicio de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Durante la inauguración se destacó la importancia de apoyar a los emprendedores locales que, además de generar empleo, realizan acciones solidarias en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.

Con iniciativas como los cortes gratuitos para personas con discapacidad y el servicio a domicilio, Barbershop Kazumi busca consolidarse no solo como una barbería de calidad, sino también como un negocio con sentido social que contribuye al bienestar de la comunidad neolaredense.