Tachan a Paty Manterola de diva

Charly López como Sergio Mayer dicen que Paty se sentía como una diva, por lo que fue ella quien ya no quiso seguir en la gira de Garibaldi, pero ahora ella les responde

En las redes sociales, unos apoyan a Manterola, pero otros, no. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Manterola demostró que es una mujer que sabe defenderse y que a pesar de todo siempre va a dar la cara, pues como algunos ya lo saben se empezó a decir que ella no quiso estar con Garibaldi y la tacharon de ser toda una diva.

Y es que tanto Charly López como Sergio Mayer empezaron a decir que Paty se sentía como una diva, por lo que fue ella quien ya no quiso seguir en la gira, pero ahora ella les respondió a los dos asegurando que son ellos que no la tomaron en cuenta.

“Después de ese primer concierto ellos empezaron que hacemos, vamos a hacer algo más y pues obviamente yo ya tenía algunos compromisos películas, dos películas ahorita esto de la música y entonces yo les dije chavos yo me puedo comprometer sin ningún problema a las fechas del 90’s pop tour (…) ellos al final decidieron que si no iba a estar todo mejor no estuviera”.

Como era de esperarse, las redes reaccionaron a estas declaraciones dejando en claro que alguien miente, pero ya no saben a quién creerle, pues para muchos Mayer está metido en muchas polémicas, las cuales no lo han dejado bien parado en el mundo de la farándula, mientras que otros no le creen a Manterola.

“Que poco caballeroso y poco hombre este Charlie y juntándose con Gustavo Adolfo Infante haciéndole segunda, no cabe duda que la misoginia está de moda”, “No te da vergüenza Charly López de hacer el ridículo”, escriben las redes.