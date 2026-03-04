Suspenden visitas en centro migratorio de Texas por brote de sarampión

Varios automóviles esperan para entrar en Fort Bliss, en El Paso, Texas, el 9 de septiembre de 2014. (AP Foto/Juan Carlos Llorca, Archivo)

Varios automóviles esperan para entrar en Fort Bliss, en El Paso, Texas, el 9 de septiembre de 2014. (AP Foto/Juan Carlos Llorca, Archivo)

EL PASO, Texas.- Un enorme campamento de detención de inmigrantes en Texas ha suspendido el acceso a visitantes y abogados debido a un brote de sarampión, informó una legisladora el martes.

Hasta el momento hay 14 casos activos de sarampión en el centro de detención de la base militar de Fort Bliss y 112 personas han sido aisladas, señaló la representante federal demócrata Veronica Escobar, en cuyo distrito se encuentra la instalación conocida como Camp East Montana. El lugar permanecerá cerrado a visitantes y abogados hasta el 19 o el 20 de marzo.

“Si bien, por un lado, es positivo que el brote de sarampión se esté tomando en serio, por el otro me alarma que una crisis prevenible haya creado condiciones en las que los detenidos solo pueden acceder a sus abogados de manera virtual”, manifestó Escobar en un comunicado.

Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ni el Departamento de Seguridad Nacional (ICE y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés) han respondido a solicitudes de comentarios.

El campamento abrió el año pasado después de que el gobierno del presidente Donald Trump otorgó un contrato de hasta 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics LLC, un contratista de Virginia que nunca había operado una instalación del ICE. Los detenidos han dicho que unas 3.000 personas vive en alojamientos ruidosos e insalubres, las enfermedades se propagan con facilidad y dormir es un lujo.

El sarampión, una enfermedad fácilmente prevenible que fue declarada como eliminada en Estados Unidos en 2000, arrasó con comunidades de Texas el año pasado, en parte debido a que los departamentos de salud se vieron privados de los fondos necesarios para llevar a cabo programas de vacunación. El oeste de Texas resultó particularmente afectado.