Suspende Sistema DIF clases y talleres por bajas temperaturas

SISTEMA DIF SUSPENDE CLASES Y TALLERES DE MANERA PREVENTIVA; SERVICIOS GENERALES SIGUEN ACTIVOS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo informó que, en atención a las recomendaciones de Protección Civil, se suspenderán clases y talleres los días lunes 26 y martes 27 de enero en los centros donde asisten menores de edad y adultos mayores, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

La suspensión de actividades aplica para guarderías; centros educativos CAIC, CECUDI y CADI; la Guardería Especial del CRI; Casa Club del Adulto Mayor; Estancia Diurna; Escuela de Música del DIF, así como las clases de Taekwondo en los CEDIF.

Las inasistencias de los adultos mayores que acuden a los CEDIF quedarán justificadas durante estos días, priorizando su salud y bienestar.

Asimismo, los menores de edad y adultos mayores con citas programadas en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y el Centro de Autismo tendrán la opción de reprogramar sus citas.

En lo que corresponde al DIF Central y las áreas de atención a la ciudadanía continuarán operando con normalidad, por lo que se recomienda a la población acudir debidamente abrigada y atender las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias.

Al respecto, el director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, señaló que estas acciones responden al compromiso de proteger a los sectores más vulnerables.

“La salud y seguridad de niñas, niños y adultos mayores es nuestra prioridad; por ello, tomamos decisiones preventivas ante las condiciones climatológicas que se presentan en la ciudad”, afirmó.

El Sistema DIF Nuevo Laredo agradece la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de cuidar la salud de las familias neolaredenses.