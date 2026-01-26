El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.20
EN VIVO

Suspende Sistema DIF clases y talleres por bajas temperaturas

Acciones son de manera preventiva; servicios generales siguen activos

Agencias

SISTEMA DIF SUSPENDE  CLASES Y TALLERES DE MANERA PREVENTIVA; SERVICIOS GENERALES SIGUEN ACTIVOS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo informó que, en atención a las recomendaciones de Protección Civil, se suspenderán clases y talleres los días lunes 26 y martes 27 de enero en los centros donde asisten menores de edad y adultos mayores, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

La suspensión de actividades aplica para guarderías; centros educativos CAIC, CECUDI y CADI; la Guardería Especial del CRI; Casa Club del Adulto Mayor; Estancia Diurna; Escuela de Música del DIF, así como las clases de Taekwondo en los CEDIF.

Las inasistencias de los adultos mayores que acuden a los CEDIF quedarán justificadas durante estos días, priorizando su salud y bienestar.

Asimismo, los menores de edad y adultos mayores con citas programadas en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y el Centro de Autismo tendrán la opción de reprogramar sus citas.

En lo que corresponde  al DIF Central y las áreas de atención a la ciudadanía continuarán operando con normalidad, por lo que se recomienda a la población acudir debidamente abrigada y atender las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias.

Al respecto, el director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, señaló que estas acciones responden al compromiso de proteger a los sectores más vulnerables.

“La salud y seguridad de niñas, niños y adultos mayores es nuestra prioridad; por ello, tomamos decisiones preventivas ante las condiciones climatológicas que se presentan en la ciudad”, afirmó.

El Sistema DIF Nuevo Laredo agradece  la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de cuidar la salud de las familias neolaredenses.

Abre la UAT registro para el ingreso de nuevos estudiantes
Inaugura presidenta la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.