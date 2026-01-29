Sur de EU empeora tras días de hielo, frío extremo y cortes generalizados

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Los operadores de Mississippi reciben llamadas desesperadas de gente atrapada en sus hogares que necesita medicamentos u oxígeno. En Tennessee, los agentes chequean cómo se encuentran aquellos de quienes no se ha tenido noticias en días. Y en al menos una zona rural, las autoridades han recurrido a los camiones que suelen usarse para combatir incendios forestales para transportar a pacientes a hospitales.

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no están acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. La situación está llegando a un punto crítico para los ancianos y personas con problemas de salud que carecen de electricidad, algunos de ellos atrapados por carreteras intransitables debido al hielo y los árboles caídos.

La situación en el norte de Mississippi era de “vida o muerte”, dijo Jamie Parttridge, un residente de Batesville, a lo largo de la helada Interestatal 55 en la parte norte del estado, que fue duramente golpeada.

Nancy Dillon, de 87 años, pasó tres días sin luz en la granja familiar en una zona rural a las afueras de Nashville, dependiendo de su chimenea para calentarse. Cuando la batería de su celular comenzó a agotarse y la de repuesto dejó de funcionar, se alarmó.

“Si me cayera, si necesitara a alguien, no habría forma de obtener ayuda”, indicó, agregando que la luz regresó el martes por la noche.

La creciente miseria y ansiedad se produce en medio de lo que, según las autoridades de Mississippi, es la peor tormenta invernal en el estado en más de 30 años. Se abrieron unos 60 refugios en todo el estado, conocido como uno de los más pobres del país. Pero para algunas comunidades, no son suficientes.

Hal Ferrell, alcalde de Batesville, afirmó el miércoles que nadie en la ciudad tiene electricidad y, con las carreteras aún resbaladizas por el hielo, es demasiado pronto para comenzar las operaciones de rescate.

“Estamos en un verdadero aprieto y no hay los centros de acogida para 7.500 personas”, manifestó Ferrell.

Alrededor de 100.000 hogares y negocios seguían sin electricidad en Mississippi el jueves por la mañana, y otros 100.000 en Tennessee, según el sitio PowerOutage. Más de la mitad de los residentes en 13 condados de Mississippi no tenían electricidad. Muchos de ellos están en la parte norte del estado y otros en la región del Delta de Mississippi en el lado oeste del estado.

Al menos 70 personas han muerto en los estados afectados por la peligrosa ola de frío.

En el condado Hardin, Tennessee, en la frontera estatal con Mississippi, LaRae Sliger, directora de la oficina local de manejo de emergencias, dijo que, aunque la gente estaba preparada para pasar un par de días sin electricidad, no pueden estar mucho más tiempo sin ayuda.

“Tienen frío, no tienen electricidad, no tienen calefacción, se han quedado sin propano, sin leña, sin queroseno para sus calentadores”, manifestó.

Alrededor de 90.000 cortes de electricidad seguían activos en Nashville, Tennessee, donde árboles caídos y cables cortados bloqueaban el acceso a algunas zonas. Los trabajadores de los servicios públicos necesitarán al menos el fin de semana, o más, para terminar de recuperar el suministro eléctrico, dijo Brent Baker, vicepresidente de Nashville Electric Service.

Los meteorólogos dicen que las temperaturas negativas continuarán en el este de Estados Unidos hasta febrero, con una nueva ola de aire ártico este fin de semana. Hay cada vez más posibilidades de que se produzcan nevadas intensas en las Carolinas y Virginia.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las probabilidades de nevadas adicionales y significativas son bajas en lugares como Nashville, pero el fin de semana los termómetros marcarán cifras peligrosamente bajas con sensaciones térmicas negativas.

Mississippi envió 135 quitanieves y tropas de la Guardia Nacional equipadas con grúas a tramos de las Interestatales 55 y 22 bloqueadas por vehículos abandonados en zonas del norte del estado afectadas por el hielo.

Los coches y camiones que intentaban circular por las carreteras congeladas en fila comenzaron a quedarse atascados el martes. No se reportaron heridos, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi.

El jueves, las cuadrillas de carreteras “continuarán enfocándose en abrir todos los carriles de las autopistas I-55 y la I-22”, dijo el gobernador de Mississippi, Tate Reeves. “Se recomienda a los conductores que se mantengan fuera de cualquier interestatal abierta en el norte del estado a menos que sea una emergencia”.

“Una vez que tienes los bienes en la interestatal, no puedes ramificarte y llevarlos a ningún otro lugar donde se necesiten”, dijo Parttridge, quien describió la I-55 como “nuestra línea de vida”.

Parttridge pasó 36 horas agonizantes sin saber cómo estaban sus padres, que tienen más de 70 años, después de que se quedaron sin calefacción, luz y servicio de telefonía móvil en su hogar a 40 kilómetros (25 millas) de distancia. Bates dijo que se sintió impotente al no poder comunicarse con ellos.

“Imagina las carreteras bloqueadas”, señaló. “No puedes llegar a tus familiares, y luego no puedes comunicarte con ellos para asegurarte de que estén bien… No puedo imaginar a alguien con un bebé en esto”.

Mientras tanto, la Universidad de Mississippi extendió el tiempo que permanecerá cerrada para todas las clases y actividades y reabrirá hasta el 9 de febrero.

Las cuadrillas en el campus principal en Oxford han comenzado a remover “ramas colgantes peligrosas” del campus, con el trabajo inicial centrado en el campus central y las áreas de las residencias. La electricidad ha sido restaurada en todo el campus, dijo la universidad en una actualización a los estudiantes y empleados el miércoles por la noche.

Erik Lipsett en el condado Benton, Mississippi, pasó los últimos días recogiendo hielo del patio delantero para poder derretirlo y usarlo para descargar los inodoros. El área ha estado sin agua y electricidad desde el fin de semana.

El miércoles por la mañana, se formó en una gasolinera cercana para ducharse y dijo que las botellas de propano, los cilindros y las conexiones para calentadores son difíciles de conseguir.