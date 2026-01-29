Sheinbaum habla con Trump en medio de las declaraciones cruzadas por el arresto de Wedding

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los presidentes de México y Estados Unidos mantuvieron el jueves una nueva conversación en medio de la polémica sobre si el exdeportista canadiense Ryan Wedding, arrestado hace una semana en México, se entregó o si fue detenido en una operación conjunta binacional en territorio mexicano, algo que Claudia Sheinbaum ha dicho muchas veces que no permitiría por cuestiones de soberanía pero que sigue sin aclararse.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos… las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas… se lo decimos siempre al presidente Trump”, insistió el jueves tras la llamada en la que, según Sheinbaum, “no tocamos el tema”.

Según dijo el director del FBI, Kash Patel, este fugitivo —acusado de mover toneladas de droga hacia Estados Unidos que se escondía en México y ya ha sido presentado ante las cortes estadounidenses— fue capturado en una operación conjunta de “alto riesgo” realizada “mano a mano” y “en el terreno” con las fuerzas mexicanas.

Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos en el país indicaron que el canadiense se entregó a las autoridades estadounidenses en la embajada, algo que su abogado negó. Sheinbaum inclusive dijo que “la mejor prueba de que se entregó” fue una fotografía ante la embajada publicada en redes supuestamente de Wedding que más tarde fue cuestionada por haber podido ser hecha con inteligencia artificial.

La mandataria acabó reconociendo esta semana que no conocía los detalles de la detención pero el jueves, según sus declaraciones, no preguntó a Trump sobre el tema por lo que todavía no está claro qué pasó exactamente. Después de la llamada, todo fueron buenas palabras, mientras ambos mandatarios emitieron mensajes elogiando la cordialidad y lo productivo de la conversación.

Trump escribió que se habló “de la frontera, parar el narcotráfico y de comercio”; calificó a Sheinbaum de una líder “maravillosa y muy inteligente” y dejó abierta la puerta a una reunión entre ambos. “Los dos coincidimos que vamos muy bien”, dijo por su parte la mexicana durante su conferencia matutina, en referencia a las cuestiones de seguridad y sin dar más detalles.

La polémica sobre el arresto de Wedding puso de nuevo sobre la mesa el viejo tema de cómo operan las agencias estadounidenses en territorio mexicano, cuyos movimientos fueron restringidos por ley durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Pero tiene especial trascendencia porque ocurre después del ataque estadounidense a Venezuela, de semanas de crecientes presiones de Estados Unidos para que México incremente sus resultados en el tema de seguridad y de múltiples declaraciones del jefe de la Casa Blanca sobre su deseo de luchar contra los cárteles por tierra igual que hizo con los ataques de lanchas en el Caribe y el Pacífico.

Sheinbaum dijo que en esta nueva conversación Trump no insistió en querer actuar militarmente contra los cárteles pero que si hablaron del último envío realizado por México de presos vinculados a la delincuencia, con lo que suman 92 miembros de cárteles y criminales con causas abiertas en Estados Unidos y que han sido trasladados a ese país en menos de un año.

En 2024 tuvo lugar otra polémica tras la noticia del doble arresto de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Zambada dijo haber sido secuestrado por Guzmán López y llevado en un avión privado a Estados Unidos donde fue arrestado.

El entonces presidente López Obrador temió que Washington estuviera involucrado en el operativo y hasta anunció investigaciones por el delito de “traición” contra quienes lo entregaron. Estados Unidos se deslindó de cualquier participación pero la gran mayoría de expertos consideraron casi imposible que una operación de ese tipo se hubiera podido organizar sin el conocimiento de autoridades de ese país.