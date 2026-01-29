Sabalenka avanza a su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, en un momento del partido de semifinales del Abierto de Australia contra la ucraniana Elina Svitolina, en Melbourne, Australia, el 29 de enero de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara)

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, en un momento del partido de semifinales del Abierto de Australia contra la ucraniana Elina Svitolina, en Melbourne, Australia, el 29 de enero de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara)

MELBOURNE, Australia (AP) — Ni siquiera una penalización por obstrucción pudo frenar la marcha de Aryna Sabalenka hacia su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia.

La número uno del mundo superó el jueves a Elina Svitolina por 6-2, 6-3 para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer grande de la temporada en cuatro años.

Se reeditará la final de 2023 contra Elena Rybakina luego que la cabeza de serie número cinco venció 6-3, 7-6 (7) a Jessica Pegula, la número seis, en la segunda semifinal.

“Fue un gran partido (contra Sabalenka en 2023)”, dijo Rybakina. “Al final, ella jugó un poco mejor y mereció la victoria. Quiero disfrutar de la final y espero poder sacar mejor que hoy. Estoy muy emocionada”.

Su semifinal fue bastante desigual hasta que hasta que Rybakina dispuso de su primera bola de partido. La campeones de Wimbledon en 2022 desperdició tres match points con Pegula al saque y luego sufrió dos quiebres al sacar por la victoria.

Pegula se recuperó y dispuso dos puntos de set en el desempate, pero no pudo convertirlos, y Rybakina finalmente sentenció 29 minutos después de su primera bola de partido.

“Realmente, realmente estresante”, dijo Rybakina. Admitió tener recuerdos del Abierto de Australia en 2024, cuando perdió el desempate más largo de la historia del Slam femenino ante Anna Blinkova por 22-20 en una derrota en tres sets.

“Estoy orgullosa sin importar la situación. Se puso muy ajustado, me mantuve allí”, dijo sobre la victoria sobre Pegula. “Estaba luchando por cada punto”.

Las cuatro tenistas llegaron a semifinales sin ceder un set —la quinta vez que ocurre en Melbourne en 56 años— y tanto Sabalenka como Svitolina arrncaron la temporada con una seguidilla personal de 10 victorias consecutivas tras ganar torneos de preparación.

Sabalenka prolongó ambas rachas. Logró 19 puntos ganadores y rompió el servicio de Svitolina dos veces en el primer set. Terminó con 29 golpes ganadores frente a los 12 de la ucraniana.

Como es habitual entre tenistas ucranianas cuando se enfrentan a rusas o bielorrusas, no se dieron la mano en la red. Tampoco hubo foto de grupal antes del choque.

Sabalenka es la tercera mujer en la era abierta que se mete en cuatro finales individuales al hilo en el Abierto de Australian, luego de Evonne Goolagong y Martina Hingis.

“Es un logro increíble, pero aún no he terminado el trabajo”, señaló una emocionada Sabalenka en su entrevista televisiva en la pista. “He estado viendo su juego, (Svitolina) estaba jugando increíblemente bien. Sentí que tenía que intervenir y presionarla todo lo que pudiera. Me alegro de haber estado a la altura. Creo que he jugado un gran tenis”.

Su único contratiempo fue la penalización por obstrucción al comienzo del cuarto juego. Se considera obstrucción cualquier distracción que impida a un tenista realizar un golpe, lo que puede incluir los fuertes sonidos que lanza el rival.

Louise Azemar Engzell, la jueza de silla, consideró que Sabalenka había lanzado un gruñido prolongado después de fallar un golpe de derecha. El golpe parecía irse largo, pero cayó dentro de la línea de fondo, lo que dio a Svitolina la oportunidad de seguir jugando. Fue entonces cuando la jueza intervino,

Sabalenka solicitó que se revisase el video, pero la penalización se mantuvo cuando Azemar Engzell confirmó su decisión de que el gruñido había sido más prolongado de lo habitual.

Eso no molestó a Sabalenka mucho tiempo: rompió el servicio de su rival en ese juego y controló la mayor parte del resto del partido.

La única ruptura de saque de la que disfrutó Svitolina, llegó al inicio del segundo set, pero Sabalenka reaccionó de inmediato y ganó los siguientes cinco juegos para llevarse la semifinal. Terminó con 29 tiros ganadores frente a los 19 de la ucraniana.

Tras alcanzar su primera semifinal en Australia y ganar un título en un torneo de preparación en Nueva Zelanda, Svitolina volverá a meterse entre las 10 primeras del ránking de la WTA por primera vez desde que su baja por maternidad en 2022.

La ucraniana disputó su cuarta semifinal en un Grand Slam —2019 y 2023 en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos de 2019—, pero, una vez más, no pudo llegar a la final.

“Hoy ha sido muy complicado para mí”, afirmó. “pero, sí, quiero quedarme con lo positivo de las últimas semanas, del comienzo del año, y llevarlo conmigo durante toda la temporada”.