Suman 5 los positivos de Coronavirus en el Estado

VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud confirmó el quinto caso de coronavirus en Tamaulipas. La titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa, vía comunicado, precisó que el paciente es de Ciudad Madero, al sur de la entidad, donde suman dos casos confirmados.

Se trata, puntualizó en conferencia, de un paciente masculino, de 29 años, que tuvo contacto con el caso positivo de esa localidad, un ciudadano de 55 de Malasia, proveniente de Singapur. En un nuevo estatus de la cepa, un total de 29 pacientes han resultado negativos y el registro es de cero sospechosos a la fecha. Molina, detalló que los demás casos uno se registró en Reynosa, otro en Matamoros y uno más en Altamira.

Cuestionada en torno a las medidas que se tomen con la población de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Texas, de Estados Unidos, donde se registran más casos, dijo que no se puede prohibir la movilidad de la gente. “No puedes evitar que la gente se mueva, no puedes prohibir que salga de Monterrey o que salgan de Texas, o que salgan de San Luis (Potosí), no se puede”, manifestó.