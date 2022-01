Suma Nuevo Laredo nueva defunción por la pandemia

Nuevo Laredo, Tam.- Un hombre de 66 años es la nueva víctima mortal de Covid-19 en Nuevo Laredo. La persona falleció el pasado 12 de diciembre. Con ello, esta frontera llegó a 950 defunciones desde el inicio de la pandemia. Además, se registró un nuevo caso de contagio, llegando a 7, 413 infectados en Nuevo Laredo que, por segundo día consecutivo, ligó dos días continuos en semáforo amarillo.

Por otro lado, Tamaulipas cerró la segunda jornada del 2022 con 100 nuevos contagios de Covid-19 y 4 fallecimientos, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa quien insistió en su llamado a no bajar la guardia y atender en todo momento medidas como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.

Reiteró la importancia de completar el esquema de vacunación anticovid e influenza y aplicarse la dosis de refuerzo para disminuir la probabilidad de casos o complicaciones graves, además de mantener el control de enfermedades como hipertensión, obesidad y diabetes.

Molina Gamboa pidió evitar salidas no esenciales y no exponer a los más vulnerables a un contagio, limitar el contacto social, ventilar todas las áreas de la casa, no saludar de mano, abrazo o beso y lavar o desinfectar objetos de uso común.