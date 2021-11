Suma NLD una muerte y 5 contagios por Covid-19

Nuevo Laredo, Tam.- Esta frontera sumó este viernes un deceso más por la pandemia. Se trata de un varón de 79 años quien pereció a finales del mes pasado. Con ello, Nuevo Laredo sumó 911 defunciones. En el tema de contagios, esta ciudad registró 5 casos más para alcanzar 7, 059 positivos. Además, Nuevo Laredo (NLD) acumula ya 20 días continuos en semáforo verde.

Por otra parte, a nivel Tamaulipas y luego de pedir a las y los tamaulipecos no bajar la

guardia ni relajar las medidas preventivas durante el fin de semana largo, la

secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa insistió en la importancia de evitar

exponer a los más vulnerables, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos,

lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia.

A quienes acudan a realizar compras por el Buen Fin, recomendó verificar si el

establecimiento ofrece artículos en línea para evitar hacerlo presencial, no salir de

casa si están enfermos, que una sola persona por familia efectúe las compras y de

preferencia que no padezca de ninguna enfermedad crónica, limitar el contacto

frente a frente y atender todas las recomendaciones de las autoridades.

En su reporte diario, la titular de la SST confirmó 94 nuevos casos y 7

fallecimientos por la enfermedad, por lo que reiteró su llamado a reforzar las

medidas de seguridad sanitaria, tanto en el hogar, el trabajo y los espacios

públicos para evitar una cuarta ola de contagios.