Suma CCR 3 órdenes de aprehensión: UIFE

Ex Edil de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas.[Agencia Reforma]

VICTORIA, TAM.- En un tercer cargo que acumula ex Edil de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, ayer fue acusado de asociación delictuosa por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), contra quien la Interpol también ha girado una ficha roja para localizarlo.

El titular de la dependencia, Raúl Ramírez Castañeda, en conferencia precisó que el pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión en su contra. Derivado de ello, indicó que el ex Alcalde fronterizo el pasado jueves presentó un amparo ante la justicia estatal. Ramírez señaló que el tercer delito de asociación delictuosas, que acumula el ex panista, no se encuentra calificado como grave.

Sin embargo, dijo que lo que sí es grave en el caso de Canturosas es contar con tres órdenes de aprehensión pendientes.

“Entonces, tarde que temprano tiene que presentarse a declarar ante el juez de control, cosa que no ha hecho caso, ahorita se amparó, pero, los amparos tarde que temprano tendrán que resolverse y tendrá que presentarse ante el juez de control”, aseveró.

Asimismo, dijo que del mismo caso del ex edil de Nuevo Laredo están por ejecutarse cuatro órdenes de aprehensión pendientes contra distintos proveedores de la administración pública, cuando fungió como Alcalde.

Las tres órdenes de aprehensión están ligadas a una carpeta de investigación tras detectar que 48 empresas factureras simularon operaciones por un monto de 47 millones de pesos del erario público durante su administración.