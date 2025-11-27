Sufre Liverpool tercera goleada seguida y profundiza crisis bajo el mando de Slot

Errores defensivos y nueva lesión agravaron la racha histórica de derrotas ante un contundente PSV Eindhoven

Arne Slot, entrenador del Liverpool, reacciona durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones entre Liverpool y PSV, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Liverpool, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)

LIVERPOOL, Inglaterra.- Arne Slot quedó frente a una crisis en toda la extensión de la palabra en el Liverpool el miércoles, después de que el campeón inglés, que ya pasaba apuros, cayó por un margen de tres goles por tercer partido consecutivo y se sumergió en su peor racha en más de 70 años.

El PSV Eindhoven se llevó una victoria por 4-1 de Anfield en la Liga de Campeones, y dejó al Liverpool con nueve derrotas en sus últimos 12 partidos, una racha difícil de creer para un equipo que se paseó hacia el título de la Liga Premier inglesa hace apenas unos meses y gastó 570 millones de dólares en nuevos jugadores durante la ventana de transferencias de verano.

“Esto es un shock. Esto es muy, muy inesperado”, dijo Slot, cuya continuidad luce cada vez más dudosa.

El holandés consideró inevitable que hubiera especulaciones sobre su futuro, dada la racha de resultados.

“Si cualquier entrenador en el mundo pierde partidos de fútbol, sobre todo tantos como hemos perdido nosotros, es bastante normal que la gente tenga una opinión al respecto. Si es justo o injusto, es para que otras personas lo juzguen. ¿Es eso normal? Creo que sí. Si pierdes tantas veces, la gente empieza a hablar de eso”.

La última vez que el Liverpool perdió nueve partidos en una racha de 12 en todas las competiciones fue en la temporada 1953-54, informó la empresa de estadísticas Opta.

Los Reds venían de perder 3-0 en la Liga Premier contra el Manchester City antes del parón internacional y luego en casa contra el Nottingham Forest el sábado. Liverpool sucumbió también 3-0 en Anfield contra el Crystal Palace en la Copa de la Liga inglesa el mes pasado.

“Este solía ser un lugar al que otros odiaban venir, por los aficionados y por cómo jugábamos nosotros, cómo presionábamos, éramos perros absolutos y luego teníamos el balón y jugábamos”, dijo el mediocampista del Liverpool Curtis Jones. “Ahora, apenas jugamos. Hay momentos en que jugamos, pero las cosas sin balón tienen que cambiar”.

Errores defensivos

Los yerros en la zaga han sido en gran medida responsables de los problemas del Liverpool y lo fueron más contra el PSV, el campeón holandés y actual líder de la Eredivisie que ya había vencido al Napoli 6-2 en la Liga de Campeones esta temporada.

Primero, el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, levantó su brazo en un tiro de esquina y tocó el balón, lo que provocó un penal que el veterano Ivan Perisic, de 36 años, convirtió para abrir el marcador. Van Dijk se quejó de que un empujón por la espalda lo desequilibró, pero sus reclamos fueron ignorados.

Dominik Szoboszlai igualó diez minutos después, pero tras el gol de Guus Til que devolvió la ventaja al PSV, el defensa central del Liverpool Ibrahima Konate —un blanco de críticas tanto de aficionados como de expertos en los últimos meses— cometió un error garrafal al dejar que pasara el balón, permitiendo que los visitantes volvieran a tener una oportunidad de marcar.

El delantero estadounidense Ricardo Pepi disparó contra el poste y Couhaib Driouech estuvo allí para convertir el rebote. Minutos después, Konate fue retirado.

Liverpool estaba desmoralizado y Driouech añadió un cuarto gol en el tiempo de descuento para completar la humillación.

“Simplemente tenemos que enfrentar lo que estamos viviendo y luchar muy duro”, dijo Slot.

Liverpool se encuentra en el 13er puesto de la tabla en la Liga de Campeones, de 36 equipos, y está duodécimo en la Premier de 20 clubes

Otra lesión

A los problemas de Slot se sumó una aparente lesión de espalda del delantero Hugo Ekitike, quien fue retirado a los 61.

Actualmente, Liverpool sólo tiene cinco defensores experimentados y disponibles. Uno de ellos, Joe Gómez, se quedó en el banco porque tiene un problema persistente de rodilla.

El portero titular Alisson Becker tampoco participó, supuestamente debido a una enfermedad.