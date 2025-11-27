Confirma Australia prohibición de redes sociales para menores pese a impugnación legal

El gobierno mantiene la entrada en vigor el 10 de diciembre mientras organizaciones cuestionan su constitucionalidad

Un adolescente mira su teléfono en Sydney, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

Un adolescente mira su teléfono en Sydney, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

MELBOURNE, Australia.- El gobierno australiano determinó que la prohibición de acceso a redes sociales a los menores entrará en vigor el próximo mes según lo programado, a pesar de que un grupo defensor de derechos impugnó el miércoles en los tribunales la legislación, que es pionera en el mundo.

El Proyecto de Libertad Digital, con sede en Sydney, presentó el miércoles ante el Tribunal Superior una impugnación constitucional contra una ley que entrará en vigor el 10 de diciembre, la cual prohíbe que los niños australianos menores de 16 años tengan cuentas en plataformas específicas.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, se refirió a la impugnación cuando dijo posteriormente al Parlamento que su gobierno seguía comprometido con que la prohibición entrara en vigor según lo programado.

“No nos dejaremos intimidar por impugnaciones legales. No nos dejaremos intimidar por las grandes empresas tecnológicas. En nombre de los padres australianos, nos mantenemos firmes”, afirmó Wells ante el Parlamento.

El presidente del Proyecto de Libertad Digital, John Ruddick, es legislador estatal de Nueva Gales del Sur por el minoritario Partido Libertario.

“La supervisión parental de la actividad en línea es hoy la responsabilidad parental primordial. No queremos delegar esa responsabilidad al gobierno y a burócratas no elegidos”, manifestó Ruddick en un comunicado.

“Esta prohibición es un ataque directo al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política”, añadió.

El caso es llevado por el bufete de abogados de Sydney Pryor, Tzannes y Wallis Solicitors en nombre de dos niños de 15 años.

El portavoz del Proyecto de Libertad Digital, Sam Palmer, no pudo decir si se solicitará una orden judicial que impida que la restricción de edad entre en vigor el 10 de diciembre antes de que se escuche el caso.

La semana pasada, el gigante tecnológico Meta comenzó a enviar a miles de niños australianos que se sospecha tienen menos de 16 años una advertencia para que descarguen sus historiales digitales y eliminen sus cuentas de Facebook, Instagram y Threads antes de que la prohibición entre en vigor.

El gobierno ha dicho que las tres plataformas de Meta, además de Snapchat, TikTok, X y YouTube, deben tomar medidas razonables para excluir a los titulares de cuentas australianas menores de 16 años o enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares australianos (32 millones de dólares).

Malasia también ha anunciado planes para prohibir las cuentas de redes sociales para niños menores de 16 años a partir de 2026.

El ministro de Comunicaciones de Malasia, Fahmi Fadzil, dijo esta semana que su gabinete aprobó la medida como parte de un esfuerzo más amplio para proteger a los jóvenes de daños en línea como el ciberacoso, las estafas y la explotación sexual. Señaló que su gobierno estudiaba los enfoques adoptados por Australia y otros países, así como el posible uso de verificaciones electrónicas con tarjetas de identidad o pasaportes para verificar la edad de los usuarios.