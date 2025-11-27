Erik Spoelstra llega a 800 triunfos, Tyler Herro anota 29 puntos y Heat vence a Bucks en Copa NBA

Herro lideró la ofensiva y el Heat tomó ventaja en el Grupo C ante unos Bucks mermados

Erik Spoelstra, entrenador del Heat de Miami, da indicaciones durante el partido de la Copa NBA ante los Bucks de Milwaukee, el miércoles 26 de noviembre de 20225 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

MIAMI.- Tyler Herro anotó 29 puntos, Bam Adebayo terminó con 17 unidades y 11 rebotes, y el Heat de Miami superó el miércoles 106-103 a los Bucks de Milwaukee en un duelo de la Copa NBA.

Erik Spoelstra, entrenador del Heat, llegó a 800 triunfos.

Norman Powell, Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 11 unidades cada uno por Miami, que mejoró a 3-1 en los partidos de la Copa y a a 9-1 en casa esta temporada. Miami ganaría el Grupo C si Milwaukee vence a Nueva York el viernes.

Si los Knicks ganan ese partido, el Heat necesitaría algo de ayuda para llegar a los cuartos de final.

Ryan Rollins anotó 26 tantos por Milwaukee, que obtuvo 24 de Myles Turner y 15 de Gary Trent Jr. Los Bucks han perdido seis duelos seguidos, los últimos cuatro sin Giannis Antetokounmpo.

Spoelstra es el 17º entrenador en la historia de la NBA con 800 victorias y apenas el tercero en alcanzar ese total con una sola franquicia en la temporada regular, uniéndose a Gregg Popovich (1.390 con San Antonio) y Jerry Sloan (1.127 con Utah).

Milwaukee perdió un partido de la fase de grupos de la Copa NBA por primera vez. Los Bucks, campeones defensores del certamen, estaban 10-0 en esa ronda de partidos desde que el torneo, ahora en su tercera temporada, se agregó al calendario. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, estaba 8-0 en partidos de la Copa antes del miércoles.

Antetokounmpo se perdió un cuarto partido consecutivo debido a una distensión en el aductor izquierdo. Pero participó en parte del calentamiento del miércoles e hizo un entrenamiento previo al encuentro, indicadores de que su retorno estaría cerca.