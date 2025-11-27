Remonta Toluca en Juárez y toma ventaja en los cuartos de final

Briseño y Paulinho revirtieron el marcador tras un gol tempranero, dejando a los Diablos cerca de semifinales.

Toluca remonta ante Juárez, llevándose el juego de ida de los cuartos de final de la liguilla. [X]

CIUDAD JUÁREZ, México.- Antonio Briseño y Paulinho convirtieron las dianas con las que el campeón Toluca remontó para superar el miércoles 2-1 a Ciudad Juárez como visitante en el encuentro de ida de la serie de cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX.

Jesús Murillo puso adelante al conjunto fronterizo con un certero cabezazo a los tres minutos.

La reacción escarlata a ese tanto de vestuario no se reflejó en el marcador sino hasta el complemento, cuando Briseño igualó con otro testarazo a los 56.

El portugués Paulinho, triple monarca de goleo del fútbol mexicano, concretó la vuelta en el marcador, con un sobresaliente recurso al adelantarse a su marcador para apenas desviar el esférico y mandarlo con la punta del botín a las redes a los 65.

Los Diablos Rojos tienen la mesa puesta para sellar su pase a las semifinales el sábado por la tarde, cuando sean anfitriones del duelo de vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Para Ciudad Juárez, que se quedó con el octavo sitio para la liguilla tras eliminar a Pachuca en el play-in, únicamente queda buscar la victoria por dos goles de diferencia, para superar en el global al monarca.

Toluca no salió del campo del Estadio Olímpico Benito Juárez con una victoria mucho más amplia sólo por la destacada actuación del arquero Sebastián Jurado, quien realizó desviadas salvadoras a disparoa de Diego Barbosa en la primera mitad.

El arquero de los Bravos evitó más daño en su arco durante el complemento a remates francos de gol de Robert Morales y a Nicolás Castro.

Los duelos de ida de la liguilla continuaban el miércoles. Monterrey recibía al América y Tijuana a Tigres.

Este jueves, se realizará el cuarto de los encuentros de esta fase, la ida entre Guadalajara y Cruz Azul.