Haeran Ryu gana el Campeonato de la PGA Femenino

Haeran Ryu, de Corea del Sur, posa con el trofeo tras ganar el Campeonato Femenino de la PGA en el Hazeltine National Golf Club, el domingo 28 de junio de 2026, en Chaska, Minnesota. (Foto AP/Chris Carlson)

Haeran Ryu, de Corea del Sur, posa con el trofeo tras ganar el Campeonato Femenino de la PGA en el Hazeltine National Golf Club, el domingo 28 de junio de 2026, en Chaska, Minnesota. (Foto AP/Chris Carlson)

CHASKA, Minnesota, EE.UU. (AP) — Haeran Ryu se recuperó de un inicio complicado para asegurar el primer título major de su carrera, al ganar el Campeonato de PGA Femenino por dos golpes sobre Ina Yoon en un domingo ventoso en el Hazeltine National Golf Club.

Ryu firmó una tarjeta de 70 golpes, 2 bajo par, para terminar con 13 bajo par (275) y convertirse en la sexta surcoreana en ganar el torneo en las últimas 12 ediciones; esbozó una gran sonrisa después de embocar su último putt, mientras sus amigas corrieron para rociarla en celebración.

La Novata del Año del LPGA Tour 2023 también fue la primera campeona de un major, al menos en los últimos 60 años, en remontar un déficit de 10 o más golpes tras la primera ronda. Ryu abrió el jueves con 73 y quedó empatada en el 70mo puesto, mientras Yoon firmó un 63, récord del torneo.

Al disputar su primer torneo en seis semanas, Ryu se sacudió cualquier falta de ritmo que mostrara y siguió un consejo certero de su entrenador sobre cómo avanzar.

“No tienes otro problema, así que confía en tu golpe, confía en tu caddie y confía en ti misma en el campo”, dijo Ryu durante la ceremonia del trofeo en el green del hoyo 18.

Brooke Henderson y Dewi Weber empataron en el tercer lugar con 10 bajo par. Tres estadounidenses —Allisen Corpuz, Auston Kim y Alison Lee— empataron en el quinto puesto, a seis golpes de Ryu.

“Haeran jugó increíble hoy. Brooke, me gusta jugar con ella, jugar con ella todo el tiempo. Es una chica muy agradable. Aprendí mucho hoy, esta semana”, comentó Yoon comentó.

La líder del LPGA Tour, Nelly Korda, cerró un fin de semana frustrante en los greens con un 73 para terminar en un empate cuádruple en el octavo lugar, sin lograr convertirse en la tercera jugadora en ganar los tres primeros majors de la temporada.

Korda centra su atención en los próximos dos majors

Korda hizo el giro a solo tres golpes de distancia y logró birdie en el hoyo 10, pero su juego corto se quedó corto en el tramo final, de forma similar a la tercera ronda. Hizo tres putts en cinco ocasiones distintas en Hazeltine, después de no registrar más de tres en ningún otro torneo este año.

El hoyo emblemático junto al lago de Hazeltine también la perjudicó, con un doble bogey en la primera y la cuarta ronda en el 16. Su segundo golpe desde el borde derecho del fairway cayó al agua para un costoso golpe de penalización, y luego hizo dos putts en el hoyo par 4.

Con el Campeonato de Evian y el Abierto Británico Femenino el próximo mes, Korda aún puede sumar un grand slam a lo que ha sido una temporada magnífica pese a algunos tropiezos esta semana en Minnesota.

“Solo estaba pensando en la manera en que jugué, no en el panorama general realista del que todo el mundo está hablando”, señaló Korda.