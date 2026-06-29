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Brasil a octavos de final del Mundial al vencer 2-1 a Japón

Gabriel Martinelli apareció en el último aliento para anotar el gol que completó la remontada

Brazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
AP

HOUSTON (AP) — El sueño del hexacampeonato de Brasil sigue vivo.
Gabriel Martinelli apareció en el último aliento para anotar el gol que completó la remontada y Brasil se instaló en los octavos de final del Mundial al vencer el lunes 2-1 a Japón.
Martinelli selló la victoria al marcar en el sexto minuto del tiempo añadido.
Casemiro había igualado antes con un cabezazo a los 56 minutos tras una asistencia de Gabriel Magalhães, poco después de haber malogrado otra ocasión. El remate pasó apenas fuera del alcance de la mano extendida del arquero japonés Zion Suzuki y terminó en la red.
Japón se adelantó a los 29. Kaishu Sano robó un pase mal entregado por Danilo en el círculo central avanzó con el balón por todo el campo y definió con un derechazo desde fuera de la medialuna.
Vinícius Júnior, autor de cuatro goles en este Mundial, tuvo la oportunidad de poner a Brasil arriba a los 58, pero su remate desde el costado izquierdo fue desviado por Suzuki y pegó en el poste más lejano.
Casemiro salió en el primer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, evidenciando molestias en la pierna.
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