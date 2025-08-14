Sufre hombre lesión grave al caer de una altura de 2 metros en su vivienda

El accidente ocurrió en la colonia del poniente de la ciudad, mientras bajaba pertenencias desde una segunda planta

Paramédicos lo trasladaron al Hospital General IMSS-Bienestar, donde permanece internado bajo observación médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos lo trasladaron al Hospital General IMSS-Bienestar, donde permanece internado bajo observación médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 56 años resultó lesionado luego de caer de una escalera en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Guatemala 7615, en el poniente de esta frontera.

El accidente ocurrió cuando José Miguel, identificado como la persona afectada, realizaba maniobras para bajar pertenencias desde la segunda planta de su casa.

Según el reporte, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de dos metros, golpeándose fuertemente la cabeza y quedando inconsciente.

Familiares que presenciaron el hecho llamaron de inmediato al número de emergencias 9-1-1 para solicitar ayuda.

Paramédicos de Ariadna Medic acudieron al lugar y, tras estabilizar al lesionado, lo trasladaron al Hospital General IMSS-Bienestar, donde quedó internado bajo observación médica.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar trabajos en alturas, a fin de evitar accidentes de este tipo.