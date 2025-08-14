Joven ebrio ocasiona choque múltiple en bulevar Universidad

El conductor de 23 años invadió carriles contrarios e impactó dos vehículos; aunque no hubo heridos, los daños materiales fueron considerables y hubo amplia movilización de Tránsito

El percance ocurrió a la altura de la calle San Ruperto, frente a la colonia Villas de San Miguel 2. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven en estado de ebriedad ocasionó un choque múltiple en el bulevar Universidad de esta frontera, dejando cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de tránsito.

El percance ocurrió a la altura de la calle San Ruperto, frente a la colonia Villas de San Miguel 2, cuando el conductor identificado como Luis Enrique, de 23 años, perdió el control de su Ford Grand Marquis 2002.

Según el peritaje inicial, el vehículo se desvió hacia los carriles contrarios, impactando de frente contra un Nissan Altima 2015 y un Chevrolet Aveo 2025, cuyos conductores, Jaime de 21 años y Jovany de 29, resultaron ilesos.

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades, que quedaron con severos daños.

Autoridades reiteraron el llamado a no manejar bajo los efectos del alcohol, ya que esta práctica pone en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de terceros.