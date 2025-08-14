Con un gol en el descuento, Estudiantes derrota 1-0 a Cerro Porteño en octavos de Libertadores

Este jueves se completará la tanda de partidos de ida con los encuentros Botafogo–Liga de Quito, Libertad–River Plate y Universitario–Palmeiras

Eric Meza (izquierda) y Alexis Castro, de Estudiantes de Argentina, festejan el triunfo sobre Cerro Porteño de Paraguay en un partidok de la Copa Libertadores, el miércoles 13 de agosto de 2025 (AP Foto/Jorge Sáenz)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un tanto de penal de Santiago Ascacíbar a los 98 minutos, Estudiantes de La Plata venció el miércoles 1-0 como visitante a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En una de las últimas acciones del encuentro disputado en Asunción, Guido Carrillo fue derribado dentro del área por el zaguero Matías Pérez y provocó la pena máxima que desequilibró el trámite.

A los ocho minutos del descuento, el capitán Ascacíbar marcó con un tiro potente por el centro de la portería y le permitió al Pincha llegar con ventaja al choque de vuelta que se disputará el próximo miércoles en La Plata.

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, contó con una actuación destacada del arquero uruguayo Fernando Muslera, quien realizó cinco atajadas en su vuelta al torneo que no disputaba desde 2007 cuando defendió la valla de Nacional.

Muslera, quien registró 133 presentaciones con Uruguay y ganó la Copa América en 2011, regresó a Sudamérica tras 17 temporadas en el fútbol europeo, incluyendo las últimas 13 con el Galatasaray de Turquía.

A sus 39 años, Muslera mostró su vigencia con una parada clave a los 90 minutos ante un cabezazo de Wilder Viera. A los 69, también había evitado la caída de su portería tras otro remate aéreo de Jorge Morel.

Más tarde jugaban Flamengo e Internacional.

Este jueves se completará la tanda de partidos de ida con los encuentros Botafogo–Liga de Quito, Libertad–River Plate y Universitario–Palmeiras.