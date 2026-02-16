El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.90
Sufre dólar ajuste a la baja

Pasa de 18.00 a 17.90 en centros cambiarios

(Foto: José García/Líder Web). Imagen de un centro cambiario en el norponiente de Nuevo Laredo.
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar sigue bajando. Este fin de semana se ofertó en 17.90 pesos a la venta en centros cambiarios, que lo venían ofreciendo en 18.00 pesos.

A la compra, la divisa verde también ha registrado cambios, al pasar de 17.00 a 16.80 pesos por uno.

En lo que va del año, la moneda extranjera ha tenido altas y bajas, con cortos periodos de estabilidad.

Al iniciar el 2026 se ofrecía en 18.30 a la venta, luego escaló hasta los 18.50, tras del retorno de paisanos a los Estados Unidos, el 9 de enero.

A partir de ahí, la divisa verde empezó a descender hasta los niveles actuales de 17.90 a la venta y 16.80 pesos a la compra.

Es decir, en tan sólo cinco semanas, el dólar ha perdido 60 centavos de valor.

