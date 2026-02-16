Multiplican restaurantes afluencia en prolongado San Valentín

Durante sábado y domingo estuvieron a tope por el Día del Amor y de la Amistad

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Imagen de la gran asistencia a uno de los restaurantes icónicos de Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo, Tam.- De acuerdo al capitán de meseros del restaurante El Rancho, este negocio registró una afluencia del 100 por ciento este 14 de febrero, con motivo del Día del Amor y la Amistad, consolidándose como uno de los puntos favoritos para celebrar en la ciudad. La alta demanda se extendió durante el sábado y también este domingo 15 de febrero.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio establecimiento, entre ambos días fueron atendidas poco más de dos mil personas, quienes disfrutaron del ambiente familiar, la oferta gastronómica y el servicio característico del lugar.

La respuesta de los comensales superó notablemente las cifras registradas en 2025, reflejando un incremento significativo en la preferencia del público para celebrar esta fecha especial.

Personal de este establecimiento destacó que la planeación anticipada así como la coordinación del equipo de trabajo, permitió brindar atención eficiente pese al lleno total, logrando que la experiencia de los asistentes se desarrollara sin contratiempos.