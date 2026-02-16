Muere de forma repentina Tre’ Johnson, exliniero de Washington y profesor en Maryland

ARCHIVO - Tre Johnson (77), de los Redskins de Washington, se lesiona la pierna en el primer cuarto contra los Buccaneers de Tampa Bay en Landover, Maryland, el domingo 1 de octubre de 2000. (AP Photo/Stephen J. Boitano, Archivo)

WASHINGTON (AP) — Tre’ Johnson, el exdestacado liniero ofensivo de Washington que luego se convirtió en profesor de historia en una escuela secundaria de Maryland, murió el domingo. Tenía 54 años.

La esposa de Johnson, Irene, anunció la muerte en una publicación en Facebook y señaló que falleció durante un breve viaje familiar.

“Con el corazón apesadumbrado les informo que mi esposo, Tre’ Johnson, falleció de manera repentina e inesperada durante un breve viaje familiar. Sus cuatro hijos, Chloe, EJ, EZ y Eden, la familia extendida, los amigos y yo estamos devastados y en shock”, escribió Irene.

Después de brillar en Temple, Washington seleccionó a Johnson como la 31ra selección global en el draft de 1994. Jugó con Washington hasta 2000, pasó 2001 con Cleveland y regresó a Washington para una última temporada en 2002. El guardia, de 1,88 metros y 149 kilos, fue seleccionado al Pro Bowl en 1999.

Después del fútbol americano, se convirtió en profesor de historia en la Landon School en Bethesda, Maryland. Su esposa indicó que problemas de salud recientes lo habían obligado a tomar una licencia.