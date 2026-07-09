Alcanza Mbappé a Messi en la lucha por el goleo mundialista

El francés llegó a ocho tantos, asistió otro gol y quedó a uno del récord histórico del argentino

El delantero francés Kylian Mbappé (10) persigue el balón mientras un globo asoma en la cancha durante el partido contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner)

El delantero francés Kylian Mbappé (10) persigue el balón mientras un globo asoma en la cancha durante el partido contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner)

FOXBOROUGH, Massachusetts.- La batalla goleadora entre Kylian Mbappé y Lionel Messi no da tregua en el Mundial.

Después de fallar un penal en el primer tiempo, Mbappé se redimió a los 60 minutos y facturó el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final el jueves.

Fue su octavo tanto del torneo e igualó al argentino Messi en la cima de la tabla de artilleros. Quedaron uno por delante del delantero noruego Erling Haaland.

Noruega enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final el sábado, y Messi liderará a Argentina frente a Suiza más tarde esa noche.

Mbappé tuvo una oportunidad desde el punto penal después de provocar una falta del defensor marroquí Noussair Mazraoui dentro del área a los 28 minutos. Pero el arquero Bounou adivinó correctamente y se lanzó a su izquierda para detener el intento.

El delantero del Real Madrid respondió en la segunda mitad para el doble campeón del mundo. Condujo el balón hacia el área y soltó un misil combeado que entró apenas por dentro del poste.

Ousmane Dembélé anotó seis minutos después, asistido por Mbappé, para darle a Francia una ventaja de 2-0. Mbappé fue sustituido en a los 77 minutos con un golpe en el tobillo. Se giró y saludó con ambas manos a la multitud del estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en las afueras de Boston-

Mbappé también quedó a un tanto de Messi en la lista histórica de goleadores de los mundiales, sumando 20 goles en 20 partidos. Messi acumula 21 goles en 31 partidos mundialistas a lo largo de seis torneos, eclipsando en Norteamérica el récord de 16 que había ostentado el delantero alemán Miroslav Klose.