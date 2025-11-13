El Dólar
Subirá temperatura a partir de este jueves en los Dos Laredos

Serán 7 días con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados

Tras el frente frío número 13, se vienen días más cálidos en los Dos Laredos. [Líder Web/Archivo]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para los Dos Laredos se espera que de nueva cuenta aumente la temperatura durante el día, alcanzando los 31 grados centígrados como máxima este jueves, mientras que en la mínima se esperan 17 grados centígrados.

Para el día viernes se mantendrá la temperatura máxima en los 31 grados centígrados, aumentando también la temperatura mínima a los 18 grados en la misma escala.

Ya para el sábado y domingo, en ambos días aumentará la temperatura a 31 y 32 grados centígrados como máxima, respectivamente; mientras que la mínima rondará los 20 grados centígrados.

Respecto al lunes, la máxima será de 33° C y la mínima de 21° en la misma escala.

Martes y miércoles subirá aún más, a 34° C y mínimas de 22° C.

