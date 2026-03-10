Sube gas LP tras meses de descensos

Imagen de una pipa repartidora de gas LP en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Imagen de una pipa repartidora de gas LP en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Para esta semana, el precio del gas LP registra un leve incremento tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Del 8 al 14 de marzo, el gas butano costará 9.62 pesos por litro y 17.82 pesos el kilogramo.

De esta manera, los neolaredenses percibirán un aumento en el precio de este combustible esencial en los hogares.

El incremento es de .15 centavos por litro y de .29 centavos por kilo.

Este encarecimiento se da luego de poco más de dos meses de descensos en el costo de este insumo.

Especialistas atribuyen el incremento a los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.