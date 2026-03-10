Agencia libre NFL arranca con movimientos clave y cambios de figuras

Kenneth Walker III (9), corredor de los Seahawks de Seattle, salta para ganar yardas durante la segunda mitad del Super Bowl 60 de la NFL contra los Patriots de Nueva Inglaterra, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Julio Cortez)

Kenneth Walker III (9), corredor de los Seahawks de Seattle, salta para ganar yardas durante la segunda mitad del Super Bowl 60 de la NFL contra los Patriots de Nueva Inglaterra, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Julio Cortez)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Jugador Más Valioso del Super Bowl Kenneth Walker III será el nuevo corredor de Patrick Mahomes en Kansas City, Miami se decidió por Malik Willis para un reinicio en la posición de quarterback y el receptor Mike Evans se dirige a San Francisco después de 12 años en Tampa Bay.

Personas con conocimiento de los acuerdos informaron a The Associated Press el lunes, el día de apertura de la agencia libre de la NFL, que Walker dejaba Seattle después de ganar un campeonato y que los Dolphins llegaron a un acuerdo con Willis tras anunciar más temprano en el día que dejaban en libertad a Tua Tagovailoa.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque los contratos no pueden firmarse hasta el miércoles, el primer día del nuevo año de la liga.

La ventana de negociaciones se abrió con una oleada de acuerdos significativos, incluyendo que los Colts de Indianápolis retuvieran a su principal agente libre, el receptor Alex Pierce.

El cazamariscales Jaelan Phillips y los Panthers de Carolina acordaron un contrato de cuatro años por 120 millones de dólares, con 80 millones garantizados. Filadelfia esperaba retener a Phillips después de enviar una selección de tercera ronda a Miami por él en la fecha límite de canjes la temporada pasada. Phillips sumó cinco capturas combinadas para los Dolphins y los Eagles.

Los Cowboys de Dallas se hicieron de los servicios del defensivo Rashan Gary, procedente de los Packers de Green Bay, mediante un canje por una selección de cuarta ronda del draft de 2027. Los Packers adquirieron a la estrella Micah Parsons de los Cowboys una semana antes de que comenzara la temporada el año pasado. Gary fue la selección número 12 global en el draft en 2019, dos años antes de que Dallas reclutara a Parsons en el mismo puesto.

El receptor abierto Rashid Shaheed regresa a los Seahawks de Seattle, campeones del Super Bowl, con un contrato de tres años y 51 millones de dólares.

Tennessee estuvo entre los equipos que gastaron más dinero al entrar a la agencia libre y recurrió a conexiones con el entrenador de primer año Robert Saleh y el nuevo coordinador ofensivo Brian Daboll en un día movido para los Titans.

Walker y los Chiefs acordaron un contrato de tres años por un valor de hasta 45 millones de dólares, con 28,7 millones garantizados. El jugador de 25 años cubre quizá la mayor necesidad mientras los Chiefs intentan recuperarse de una temporada con marca de 6-11. Kareem Hunt e Isiah Pacheco, sus dos principales corredores, son agentes libres.

El acuerdo se dio mientras Kansas City estaba cerca de pactar para traer de vuelta al tight end Travis Kelce, cuatro veces All-Pro, para su 14ta temporada.

Walker es el cuarto MVP del Super Bowl en cambiar de equipo la temporada siguiente: Larry Brown pasó de los Cowboys a los Raiders en 1996, Desmond Howard de los Packers a los Raiders en 1997 y Dexter Jackson de Tampa Bay a Arizona en 2003.

Los Dolphins llegaron a un acuerdo con Willis unas horas después de desprenderse de Tagovailoa, quien más tarde acordó un contrato de un año con Atlanta, e incurrir en un golpe récord de 99 millones de dólares en su tope salarial. Willis se reunirá con el gerente general Jon-Eric Sullivan y el entrenador de primer año Jeff Hafley. Estuvieron juntos en Green Bay, donde Willis pasó las últimas dos temporadas.

Miami realizó otro movimiento al acordar traspasar al safety Minkah Fitzpatrick a los Jets de Nueva York por una selección de séptima ronda.

Los Jets renovaron aún más su defensa al acordar contratos con el ex linebacker de los Saints Demario Davis, quien regresará para una tercera etapa en Nueva York, y el ex cazamariscales de los Bengals Joseph Ossai.

Los 49ers sumaron a un receptor probado en Evans para el quarterback Brock Purdy, al acordar un contrato de tres años con un jugador que tuvo 1.000 yardas por recepción en cada una de sus primeras 11 temporadas antes de que las lesiones limitaran a Evans a ocho partidos en 2025.

El movimiento por el jugador de 32 años llega con los Niners planeando dejar en libertad a Brandon Aiyuk; lo colocaron la temporada pasada en la lista de reserva/left squad después de que dejó de presentarse para rehabilitar una lesión de rodilla que lo había marginado durante un año.

Que los Colts retuvieran a Pierce con un acuerdo de cuatro años por 116 millones de dólares coincidió con que enviaran a Michael Pittman Jr. a Pittsburgh por una selección de ronda tardía del draft. Pittman pasó sus primeras seis temporadas con Indianápolis.

Los principales nombres de Tennessee fueron el ala defensiva John Franklin-Myers y el cornerback Alontae Taylor en acuerdos con valores promedio anuales de al menos 20 millones de dólares. Franklin-Myers jugó para los Jets cuando Saleh era el entrenador en jefe.

Los Titans cubrieron una necesidad en la posición de receptor al sumar a Wan’Dale Robinson, quien fue reclutado por los Giants cuando Daboll era un entrenador en jefe novato en 2022. Daboll fue despedido por los Giants la temporada pasada.

Otro ex jugador de los Giants, el cornerback Cor’Dale Flott, también se dirige a los Titans, que están reconstruyendo una secundaria golpeada y tienen una decisión pendiente sobre el futuro de L’Jarius Sneed.

Robinson, de 25 años, fue el primer jugador de 1,72 metros de estatura o menos con 1.000 yardas por recepción desde Richard Johnson, de 1,70 metros, lo hizo en 1989 y el tercero desde la fusión AFL- NFL de 1970. Robinson tuvo 1.014 yardas en 92 recepciones.

Davis fue reclutado en la tercera ronda por los Jets en 2012 y regresó en 2017 después de un año en Cleveland. El jugador de 37 años disputó las últimas ocho temporadas con los Saints —incluyendo cinco con el actual entrenador de los Jets Aaron Glenn como coach de backs defensivos.

Ossai tuvo cinco capturas en cada una de las últimas dos temporadas con Cincinnati.

Por su parte, los Vikings mantuvieron a uno de sus agentes libres sin restricciones fuera del mercado al llegar a un acuerdo para un nuevo contrato con Eric Wilson, un linebacker con una década de experiencia en la liga, un pacto de tres años valorado en 22,5 millones de dólares con 12,5 millones garantizados, según NFL Network.

Wilson, quien regresó a su equipo original la temporada pasada, estableció máximos de su carrera en tacleadas para pérdida (17), capturas (6 1/2), golpes al quarterback (10) y balones sueltos forzados (cuatro).

Cleveland sumó al guardia Zion Johnson, una selección de primera ronda de 2022 que pasó sus primeras cuatro temporadas con los Chargers de Los Ángeles. Los Browns contemplan una reestructuración en la ofensiva, con varios titulares en la agencia libre.

El corredor J.K. Dobbins regresa a Denver con un contrato de dos años. Corrió para 772 yardas y cuatro touchdowns en 10 partidos antes de que una lesión en el pie en noviembre terminara su temporada. Dobbins volvió a entrenar antes del juego de campeonato de la AFC, pero no se vistió para la derrota 10-7 de los Broncos ante Nueva Inglaterra.

Detroit acordó un contrato con Larry Borom, el probable reemplazo de Taylor Decker después de que pidió ser dejado en libertad antes del inicio de la agencia libre. Borom tiene 38 titularidades en 64 partidos a lo largo de cinco temporadas con Miami y Chicago. Los Lions también sumaron a Cade Mays, quien fue titular en 20 partidos como centro las últimas dos temporadas en Carolina.

Buffalo tiene una necesidad de titular en la posición de cornerback y acordó un contrato de tres años por 10,1 millones de dólares con Dee Alford. Tiene 23 titularidades en 64 partidos a lo largo de cuatro temporadas con Atlanta. Alford podría ser titular frente a Christian Benford.

Los Giants sumaron a dos jugadores conocidos por el nuevo entrenador John Harbaugh de su etapa en Baltimore, al incorporar al tight end Isaiah Likely y al pateador All-Pro Jordan Stout. También cubrieron una necesidad defensiva con el linebacker Tremaine Edmunds.

Buscando recuperarse de una temporada de 5-12, Washington gastó mucho dinero en la agencia libre para firmar al cazamariscales Odafe Oweh, al tiempo que también trajo de vuelta al tackle izquierdo titular Laremy Tunsil. El contrato de Oweh vale 100 millones de dólares por cuatro años, con 68 millones garantizados.