Sube el huevo, chiles, limón y tomate en el ‘martes de mercado’

Inflación sigue afectando a las familias mexicanas

A granel, es como muchas familias hacen sus compras para que alcance el presupuesto. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el chile poblano subió su costo de 65 a 79 pesos el kilogramo, mientras que la tapa de huevo, de 30 piezas, pasó de los 78 a los 85 pesos, la menos cara.

En cuanto al limón, subió de 47 a 60 pesos el kilo, mientras que el chile serrano pasó de 50 a 59 pesos el kilo, el chile jalapeño continuó a 50 pesos el kilo.

Respecto al tomate, subió de 30 a 35 pesos el kilo; la papa morena bajó de 11 a 10 pesos el kilo, mientras que la papa blanca se mantiene a 33 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, continuó a 22 pesos el kilo, el aguacate continuó a 50 pesos el kilo.

La papaya mantiene su valor de 50 pesos por kilo y la piña se mantiene a 29 pesos el kilo.

