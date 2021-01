Su vida, adaptación y estudios en Francia

NUEVO LAREDO, TAM.- En el mes de julio, cinco jóvenes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, (UTNL) iniciaron una estancia en Francia que será de un año.

A través de su profesora de francés, Marina Chollet logramos entrevistarlos y conocer un poco de lo que han vivido en estos meses, en los cuales no han escapado a la pandemia del COVID-19, aquí algo de ellos.

“Recién llegados, hubo oportunidad de clases presenciales, ya las extrañaba, pues desde marzo no había estado en un salón de clases, volví a experimentar esta experiencia tan agradable, los profesores explican muy bien los temas, igual los compañeros son apoyo en cualquier duda, ahora que tomamos clases en línea hay algunas complicaciones, sin embargo eso no impide que aprenda, es por ello que he sido siempre autónomo en el aprendizaje”, comentó Víctor Daniel Segura Recinos, de la carrera de Logística Bis.

En cuanto a la adaptación, Segura Recinos, dijo que la primera de ellas fue el cambio de horario, son 7 horas de diferencia, cada persona lo experimenta diferente, a él le costó mucho.

Para Itzeel Deni García Hernández, de la carrera de Mercadotecnia, esta es una experiencia agridulce, estudiar en otro país, es una gran oportunidad, muy enriquecedora, pero la situación de la contingencia no permite disfrutar al máximo, aun así, se siente feliz de poder estar en Francia.

“Debo admitir que ha sido un poco difícil adaptarme, la barrera del idioma es muy grande y más cuando recién llegue aquí, pero he podido adaptarme bien al estilo de vida que llevo ahora, en cuanto a la pandemia no la siento diferente a cuando estaba en México, solo que ahora tomo más precauciones”, añadió García Hernández.

Jamás se arrepentirá de vivir esta experiencia, las clases en línea le han hecho una estudiante más dedicada y más concentrada, les aconseja a las futuras generaciones que aunque será complicado finalmente se adaptarán y serán más independientes, dejen la timidez a un lado, concluyó.

Estudiante de la carrera de Mercadotecnia en la UTNL, Raúl Alvarado Solís, comenta que sigue en su proceso de adaptación, ya comprende un poco mejor y sin duda que su vocabulario ha aumentado al igual que su comprensión.

“Todo ha sido muy drástico, primero llegar con semanas de retraso, ponerse al corriente en clases y agarrar el hilo, cuando de pronto llega el confinamiento y ahora es todo a distancia y acostumbrarse ahora y entrenar más el oído y la concentración, en cuanto a la pandemia aquí hay que estar encerrados no hay de otra, si quieres salir a la calle, necesitas un permiso que descargas en línea y pues solo es de cambiar rutinas y el tiempo pasa más rápido”, comentó Alvarado Solís.

No se arrepiente de estar en Francia en las condiciones actuales, sin embargo, es una experiencia que no cambiaría por nada, a las futuras generaciones que estudien, que busquen información cuando ya sepan que vendrán, porque hay muchas cosas que pareces conocer, pero la forma de hacerse es diferente, concluyó.

Hasta ahora, la experiencia de vivir en Francia como estudiante ha sido muy bonita, le encantan todos los cambios y desafíos por los que ha tenido que pasar, comentó Eric Alessandro Romo Medina, de la carrera de Logística Bis.

“Adaptarme costo mucho, pero con el paso del tiempo después de una semana ya podía dormir bien, me acostumbre al horario y la adaptación fue más fácil, conociendo nuevas personas y haciendo amigos, en cuanto a la pandemia, la paso bien, descansando para no aburrirme dentro de mi cuarto, paseo por el lago, paseos en bicicleta, hasta ahora todo bien gracias a los permisos del gobierno francés”, aseguró Romo Medina.

Hasta ahora no se arrepiente de nada, al contrario, está agradecido de poder vivir estos desafíos que solo tienen un efecto positivo en mi persona y ayudan a uno a crecer, los próximos estudiantes que vendrán, deben estudiar mucho y estar listos para cualquier desafío que se presente concluyó Romo Medina.

Para David Nahúm García Zapata, estudiante de Mercadotecnia, esta es una experiencia enriquecedora y que le ha dado mucho aprendizaje, a pesar del confinamiento global sus compañeros y él se han adaptado y cree que ese es uno de los principales aprendizajes en esta experiencia.

“Me adapte progresivamente, lleva tiempo entender cómo funciona otro país, desde cosas sencillas como el transporte público, hasta la cultura y costumbres, ahora que son ya tres meses nos hemos habituado a bastantes cosas, pero siempre se vive un constante aprendizaje”, comentó García Zapata.

Vivir la pandemia en otro país, realmente no es gran cambio, las medidas de higiene son las mismas y los cuidados también, son cosas que tomamos con seriedad en cualquier lugar o país, no se arrepiente de estar allá en las condiciones actuales, el vivir esta posibilidad dentro de la pandemia, no la hace ni menos interesantes o más difícil, sencillamente la hace más enriquecedora, concluyó.